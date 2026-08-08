Will Smith lo tiene claro: «Demasiada gente gasta dinero que no tiene en comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que ni le gusta»

«Demasiada gente gasta dinero que no tiene en comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que ni le gusta». Will Smith pone el foco con esta contundente reflexión en una de las grandes contradicciones de la sociedad moderna, que habla de la necesidad de aparentar éxito incluso cuando hacerlo supone asumir gastos que realmente no podemos permitirnos. Detrás de determinadas compras no siempre existe una necesidad real. En ocasiones, aparecen el deseo de reconocimiento, la comparación con los demás y la presión por transmitir una determinada imagen. Una idea que cobra todavía más fuerza en una época en la que las redes sociales han convertido el consumo y el estilo de vida en un escaparate permanente.

Comprar es una forma de aparentar

La frase plantea una situación muy reconocible, ya que adquirir productos no porque sean necesarios, sino porque pueden transmitir una determinada imagen. Un coche, un teléfono, unas vacaciones, una vivienda o determinadas prendas pueden convertirse en símbolos utilizados para demostrar éxito económico o posición social.

El problema aparece cuando ese deseo de aparentar lleva a gastar por encima de las posibilidades. La persona deja de preguntarse si realmente necesita aquello que compra y empieza a valorar cuánto impresionará a los demás. Así, el consumo deja de cumplir una función práctica y se transforma en una herramienta para buscar aprobación.

La comparación alimenta el consumo

La psicología lleva décadas estudiando la relación entre consumo y comparación social. Las personas pueden utilizar lo que poseen para construir una imagen de sí mismas y, al mismo tiempo, compararse con quienes las rodean. En la actualidad, las redes sociales han multiplicado esta exposición, mostrando constantemente viajes, restaurantes, ropa, coches y otros símbolos de éxito.

El fenómeno puede generar una sensación de que siempre falta algo. Cuando alguien observa que otra persona tiene un producto más caro o parece disfrutar de una vida más lujosa, puede sentir la necesidad de alcanzar ese mismo nivel. El resultado es una carrera en la que el objetivo deja de ser disfrutar de lo que tenemos y pasa a ser demostrar que podemos tener más.

El precio de vivir para los demás

La reflexión de Will Smith también invita a pensar en las consecuencias de tomar decisiones económicas pensando principalmente en la opinión ajena. Comprar algo que realmente no necesitamos puede proporcionar satisfacción inmediata, pero esa sensación puede desaparecer rápidamente cuando llega la factura o cuando aparece un nuevo objeto que vuelve a despertar nuestro deseo.

Además, depender demasiado de la aprobación externa puede convertir el bienestar personal en algo inestable. Si nuestra satisfacción depende de que otras personas admiren nuestra ropa, nuestro coche, nuestra casa o nuestras vacaciones, siempre necesitaremos una nueva demostración para mantener esa sensación de reconocimiento.