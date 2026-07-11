La comunidad hidrológica lo celebra: pese al calor, los embalses del Guadalquivir están al 81% de capacidad y casi doblan la media de los 10 últimos años

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir se encuentran al 81,34% de su capacidad total, con 6.536 hectómetros cúbicos almacenados frente a un límite de 8.036 hm³, según los datos más recientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La cifra casi duplica la media de los últimos diez años para estas mismas fechas, que se sitúa en el 46,19%. La reserva hídrica española en su conjunto alcanza el 78,4% de capacidad, con 43.955 hm³ almacenados, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La recuperación se produjo gracias a los sucesivos frentes y borrascas encadenados desde principios de año, que revirtieron una de las sequías prolongadas más severas de la región. Los principales embalses de la cuenca reflejan esta situación: Iznájar (Córdoba), el mayor de Andalucía, se sitúa al 84,96% con 781 hm³; El Tranco de Beas (Jaén) alcanza el 86,75% con más de 438 hm³; La Breña II (Córdoba) se estabiliza en el 82,23%; y Giribaile (Jaén) llega al 84,39% tras años en niveles críticos.

Por qué los embalses del Guadalquivir al 81% es una noticia clave para Andalucía

El volumen actual aleja el riesgo de restricciones de suministro para los próximos años y garantiza las dotaciones máximas de riego para la próxima campaña agrícola. La CHG ha confirmado que no habrá cortes ni limitaciones en el suministro urbano durante el periodo estival. Más de cuatro millones de personas en Andalucía se benefician directamente de esta situación en cuatro frentes.

El primero es el consumo urbano. Los habitantes de Sevilla, Córdoba, Jaén y cientos de municipios de la cuenca tienen garantizado el suministro de agua potable sin cortes nocturnos ni bajadas de presión.

El segundo es el sector agrícola: tras años con el agua racionada, los agricultores del olivar, el arroz, los cítricos y los cultivos de regadío acceden a dotaciones completas, lo que reduce costes de producción y estabiliza los precios de productos como el aceite de oliva.

El tercer frente es la economía y el empleo. Hoteles, parques recreativos y empresas agroalimentarias operan sin restricciones de uso del agua, lo que permite al turismo veraniego funcionar con normalidad y evita que las industrias locales frenen su producción.

El cuarto es el medio ambiente y la energía: los caudales ecológicos de los ríos se mantienen en niveles saludables, los acuíferos sobreexplotados reciben alivio y las centrales hidroeléctricas turbinas a pleno rendimiento, inyectando energía limpia a la red y contribuyendo a contener el precio de la electricidad.

Cómo se compara la cuenca del Guadalquivir con el resto de cuencas españolas

El informe del MITECO permite comparar la situación del Guadalquivir con el resto de cuencas peninsulares. El Cantábrico Occidental se sitúa al 83,7%, el Duero al 83%, el Guadalete-Barbate al 84,7% y las cuencas internas de Cataluña lideran con un 91,3%. En el extremo opuesto, el Segura se queda en el 58,5% y el Júcar en el 64,2%, cuencas que concentran gran parte de la agricultura intensiva del Mediterráneo español y que acusan la menor incidencia de las precipitaciones atlánticas.

El Tajo alcanza el 72,4% y el Guadiana el 81,2%, mientras que el Ebro se sitúa en el 80,9%. Las precipitaciones han afectado principalmente a la vertiente atlántica y han sido escasas en la mediterránea, lo que explica el contraste entre cuencas. La máxima precipitación semanal se registró en San Sebastián con 39,9 litros por metro cuadrado.

La situación actual del Guadalquivir contrasta con la que vivió la cuenca entre 2022 y 2025, cuando los embalses llegaron a situarse por debajo del 30% de capacidad en plena campaña de riego. Aquel escenario obligó a la CHG a aprobar restricciones de riego que afectaron a decenas de miles de hectáreas de cultivo y generaron pérdidas millonarias en el sector oleícola andaluz.