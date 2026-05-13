La comunidad hidrológica lo celebra: el embalse manchego que llega al 99% de capacidad por primera vez en la historia

Los embalses protagonizan cada verano noticias sobre restricciones, sequía o niveles mínimos, pero esta vez la situación cambia por completo en Castilla-La Mancha. El embalse de Torre de Abraham, en Ciudad Real, ha alcanzado el 99,45% de su capacidad por primera vez desde que entró en funcionamiento.

Las fuertes borrascas de los primeros meses de 2026 dispararon las reservas de agua y llevaron al embalse a niveles nunca vistos en la provincia. La Confederación Hidrográfica del Guadiana llegó incluso a desembalsar agua durante semanas para reducir presión sobre la presa y controlar el caudal del río Bullaque.

El embalse manchego que alcanza el 99% de capacidad por primera vez en su historia

El embalse de Torre de Abraham almacena actualmente cerca de 182 hectómetros cúbicos de agua de los 183,4 que puede contener. La presa, situada en el término municipal de Retuerta del Bullaque, marca así su mayor registro histórico y se convierte en uno de los grandes símbolos de la recuperación hídrica en la cuenca del Guadiana.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana mantuvo durante meses desembalses controlados después de que el pantano alcanzara en febrero la cota máxima de 674,30 metros sobre el nivel del mar. Los técnicos del organismo abrieron compuertas para reducir riesgos y evitar avenidas aguas abajo, una situación que no ocurría desde hace más de una década.

El contraste con los años anteriores resulta enorme. Entre 2020 y 2024, el embalse cayó por debajo del 20% de capacidad en varios momentos y obligó a aplicar restricciones tanto en el regadío como en la gestión del abastecimiento. Muchos agricultores redujeron cultivos ante la falta de agua y varias localidades de la comarca siguieron con preocupación la evolución de las reservas.

Ahora, el episodio meteorológico extremo de comienzos de 2026 cambió por completo el escenario. Las lluvias persistentes y las sucesivas borrascas dejaron aportaciones extraordinarias en toda la cabecera del Bullaque y permitieron recuperar en pocos meses el volumen perdido durante años de sequía acumulada.

La importancia estratégica de Torre de Abraham va más allá de su tamaño, pues el embalse conecta directamente con el sistema del Gasset y garantiza el suministro de agua potable para más de 140.000 personas de la provincia de Ciudad Real. Municipios como Ciudad Real capital, Miguelturra, Carrión de Calatrava, Poblete o Torralba de Calatrava dependen en gran parte de esta infraestructura.

Cómo afecta el llenado histórico del embalse de Torre de Abraham

El llenado casi total de la presa ya tiene consecuencias directas para el campo manchego. La Junta de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana eliminó las restricciones severas que aplicó en campañas anteriores y recuperó las dotaciones máximas de riego en la zona dependiente del canal de Torre de Abraham.

Los agricultores de municipios como Porzuna, El Robledo, Alcoba de los Montes o Arroba de los Montes afrontan ahora varias campañas con garantía de agua. Muchos productores vuelven además a cultivos que habían abandonado por su elevado consumo hídrico durante los años más duros de sequía.

La recuperación también beneficia a los acuíferos de la zona. La abundancia de agua superficial reduce la presión sobre los pozos y permite una gestión más estable de las reservas subterráneas, especialmente en explotaciones agrícolas que dependían de captaciones de emergencia.

Por su parte, la pesca deportiva vive otra situación distinta. La subida histórica del nivel ha inundado antiguas orillas y ha modificado por completo muchos puntos habituales de pesca. Especies como el lucio, la carpa o el black bass se desplazan ahora hacia reculas y zonas con vegetación recién sumergida, donde encuentran más alimento.

Muchos pescadores han perdido accesos tradicionales desde tierra y recurren cada vez más a embarcaciones autorizadas para llegar a nuevas áreas útiles. Al mismo tiempo, la inundación de vegetación terrestre genera un fuerte aporte de nutrientes que puede favorecer la reproducción de peces durante los próximos años.

Los desembalses controlados también mantienen en alerta a varios municipios cercanos al cauce del Bullaque. Localidades como Luciana, Pueblonuevo del Bullaque o la pedanía de El Torno vigilan de cerca la evolución del caudal mientras continúan las maniobras de alivio en la presa.