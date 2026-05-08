Regreso al invierno: una borrasca de aire polar dejará temperaturas poco habituales en el mes de mayo

Una borrasca de aire polar dejará temperaturas poco habituales en el mes de mayo, regresaremos al invierno de forma casi inmediata. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que será la que marcará estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas que nos estará esperando en breve.

Estaremos pendientes de una primavera que puede alejarnos de lo que esperaríamos en unos días en los que el tiempo cobra protagonismo. La borrasca de aire polar que tenemos por delante y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una situación que se complica por momentos y que llega con un marcado descenso de las temperaturas que puede acabar siendo el que nos mandará de vuelta a un invierno en el que todo puede ser posible. El cambio de temperaturas que estaríamos esperando se acabará convirtiendo en una dura realidad en estos días que tenemos por delante.

El invierno vuelve con fuerza este fin de semana

Cuando pensábamos que ya podíamos hacer el cambio de armario, nos espera un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará de nuevo en un ciclo relativamente nuevo. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos a qué nos enfrentábamos.

Los mapas del tiempo pueden ir dejando determinados elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Más allá del tiempo que tenemos por delante, deberemos empezar a ver un giro destacado en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tendremos que empezar a ver llegar un giro importante en el tiempo. Es momento de aprovechar cada uno de los elementos que parece que están llegando y que pueden ser esenciales en estos días que nos estarán esperando.

Este fin de semana nos espera una predicción del tiempo que bien podría ser del mes de marzo o incluso febrero, con un tiempo de inicio de primavera o directamente de un invierno suave. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles que ponen los pelos de punta.

Una borrasca de aire polar dejará temperaturas poco habituales para esta época

Lo que llega este fin de semana es algo de lo más inusual, una borrasca de aire polar que nos dejará temperaturas poco habituales para estos días. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar en casi cualquier momento.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Día marcado por el posicionamiento de una borrasca al oeste de la Península que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, exceptuando en regiones mediterráneas y nordeste con intervalos nubosos, y con una tendencia a ir abriéndose claros en buena parte de la vertiente atlántica a lo largo del día. Se prevén precipitaciones desde primeras horas en el cuadrante noroeste peninsular así como en Baleares, donde es probable que sean fuertes. A partir de las horas centrales con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, si bien siendo menos probables y dispersos en el extremo nordeste. Irán acompañados de tormentas y granizo ocasional, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica. A lo largo del día podrán afectar también de forma aislada a puntos de los extremos este y sureste peninsular. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas, poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, alto Ebro y Galicia.Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del tercio occidental peninsular, con aumentos en el cuadrante sureste, Cantábrico oriental, nordeste de Cataluña, Cádiz y Canarias. Mínimas en ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, más acusados en el alto-medio Ebro y Cantábrico oriental. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Soplará viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias, con viento de componente este de flojo a moderado en Baleares y en general vientos flojos en la Península; de componente este en regiones mediterráneas y tercio nordeste peninsular, y de componente sur en el resto. Por la tarde arreciará, con intervalos moderadas en amplias zonas. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica, así como a primeras horas en Baleares».