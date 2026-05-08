Hoy, 8 de mayo de 2026, la provincia de Zaragoza experimentará intervalos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente en el sistema Ibérico y Cinco Villas, donde las tormentas pueden ser localmente intensas. Las temperaturas mínimas ascenderán en la mitad occidental, mientras que el viento soplará de manera suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y posibles chubascos al anochecer

El día en Zaragoza inicia con un cielo que se despereza lentamente, cubierto de nubes que, como un velo gris, avisan de la posibilidad de que se asome la lluvia más tarde. Las temperaturas por la mañana rondan los 12 grados, mientras el aire se siente cargado, con una humedad que puede llegar a resultar agobiante. En el horizonte, el viento sopla suave del sureste, haciendo que la sensación térmica se mantenga en un cómodo hogar de 22 grados a medida que avanza la jornada.

Ya por la tarde, el panorama se oscurece un poco y es probable que las nubes dejen caer algunos chubascos, especialmente al caer la noche. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21 grados, el aire fresco trae consigo una transformación del ambiente, mientras el viento aumenta en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 6 km/h. Para aquellos que planeen salir, es bueno tener un paraguas a mano, ya que el tiempo sugiere que la lluvia será un acompañante inesperado hasta el final del día, cuando el sol se despida a las 21:08.

Calatayud: ambiente húmedo con lluvias esperadas

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera cargada de humedad y amenaza de cambio. Mientras el sol asoma tímidamente en el horizonte, se siente en el aire una inestabilidad que presagia un tiempo revuelto, con nubes que avisan de lo que vendrá. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra y las lluvias hagan acto de presencia.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas mínimas que rondan los 7 grados, pero la tarde se tornará más complicada, con una probabilidad de lluvia del 100% y un descenso térmico notable que llevará el termómetro a un máximo de 19 grados. Además, el viento destacará con rachas de hasta 6 km/h, sumando a la sensación de agobio por la humedad, que alcanzará su pico en un 95%. Es recomendable salir bien preparado, no olvides el paraguas y abrigarte bien.

Tarazona: cielos nublados y probabilidades de lluvia

El tiempo presenta un ambiente templado durante la mañana, con cielos algo nublados y temperaturas agradables. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia aumentan notablemente, acompañadas de un leve soplo de viento del sureste, que podría aportar un ligero frescor a la tarde-noche.

Un momento ideal para disfrutar de un paseo o para realizar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de alguna lluvia. Aprovechar la jornada para salir y disfrutar del entorno puede ser una excelente manera de pasar el día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET