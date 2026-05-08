Tiempo muy complicado este fin de semana: Mario Picazo explica lo que va a pasar en España de forma inminente

Mario Picazo explica lo que va a pasar en España de forma inminente con un tiempo complicado este fin de semana. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que pueden ser esenciales. Es hora de empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden ser claves.

Esta previsión del tiempo puede traer algunas novedades claves y que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente. Estaremos pendientes de un cambio en el tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más, con algunos elementos que pueden hacernos pensar en lo que está por llegar, un destacado cambio de tendencia en un tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Este experto no tiene ninguna duda de lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Este fin de semana nos espera un tiempo muy complicado

El tiempo se complica por momentos en un fin de semana en el que acabaremos estando pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de estar muy pendientes de un cielo que parece que nos guarda más de una sorpresa inesperada.

Este fin de semana en el que quizás tenemos planes esperándonos o momentos en los que tocará empezar a prepararnos para un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno.

Puede complicarse el tiempo este fin de semana que puede convertirse en algo muy diferente. Estaremos muy pendientes de este tiempo que quizás nadie hubiera imaginado en estos días en los que la inestabilidad puede ser un problema para todos.

La situación puede empeorar a medida que nos adentremos a un fin de semana en el que tocará conocer qué es lo que puede pasar en breve. Será el momento de estar pendientes de un cielo que nos situará en lo peor de un tiempo primaveral en el que nos enfrentamos a todo.

Mario Picazo explica lo que va a pasar en España de forma inminente

De firma inminente Mario Picazo explica lo que va a pasar en España, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Es momento de poner en práctica determinados detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como explica este experto en el canal de El Tiempo: «Este viernes ya vamos a notar los efectos de la borrasca atlántica, que se va a situar al oeste de la península ibérica. El flujo de océano a tierra y el aire frío van a favorecer la formación de nubes que provocarán precipitaciones e inestabilidad en diferentes puntos del país. La mañana del viernes, las precipitaciones podrán afectar a zonas del oeste del país, como Galicia y puntos de Castilla y León. También se esperan algunas precipitaciones y podrían darse algunos chubascos en puntos del sureste, como Murcia y Almería».

Siguiendo con la misma explicación: «Con el paso de las horas, las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas, afectando también a Galicia y a toda Castilla y León, a otras zonas del norte como Asturias y Cantabria, o a la meseta sur en zonas de Castilla-La Mancha. En el Mediterráneo, la lluvia aparecerá puntualmente en la Comunidad Valenciana y Baleares. Durante la tarde, se esperan tormentas en las proximidades del valle del Ebro y del sistema Ibérico, incluyendo zonas de Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, País Vasco y Aragón. Estas podrán ser especialmente intensas en zonas del País Vasco, Navarra y Zaragoza durante la tarde».

La lluvia y el frío pueden ser grandes protagonistas: «A lo largo de la madrugada, las precipitaciones tenderán a retirarse de la mayoría de las regiones del país. Sin embargo, el sábado un nuevo frente entrará por el oeste, barriendo la península y dejando precipitaciones en casi todo el país. Desde primera hora del sábado pueden registrarse fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas en zonas del suroeste, como Andalucía y Extremadura. Con el paso de las horas, estas se podrían extender a lo largo de la mañana también a regiones de Galicia, Castilla y León, el Sistema Central, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana». Tocará preparar el paraguas para lo que llega este fin de semana en el que las alertas estarán activadas en estas partes del país.