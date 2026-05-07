Castilla y León: chubascos y tormentas hoy según AEMET, con vientos variables y nubes dominantes

Intervalos nubosos dominarán en el conjunto del territorio de Castilla y León hoy, 7 de mayo de 2026, con chubascos esperados en el norte montañoso y la mitad este, especialmente en la segunda mitad del día. Estas precipitaciones pueden venir acompañadas de tormentas y granizo, siendo localmente fuertes en la mitad este. Además, las temperaturas ascenderán mientras el viento soplará del este o de forma variable, con rachas que podrán intensificarse durante las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de mayo

Chubascos intensos y viento fresco en León

El cielo se despereza lentamente en León, luciendo un tono grisáceo que anuncia la llegada de lluvias inminentes. Con una temperatura que rondará los 6 grados por la mañana, la sensación térmica será algo más fresca, marcando apenas 4 grados. A medida que avancen las horas, los chubascos se intensificarán, convirtiendo la tarde en un diluvio casi seguro. Además, el viento soplará con moderada intensidad desde el sur, añadiendo un toque crispado al ambiente cargado de humedad.

Después del mediodía, se espera un notable incremento en la actividad pluvial, por lo que aquellos que salgan a la calle deberán estar preparados. La máxima alcanzará los 18 grados y la sensación térmica superará los 19, ofreciendo un ligero respiro en un día que se tornará sombrío y pesado. Con el sol asomándose tímidamente en el horizonte a las 07:09 y escondiéndose al final del día a las 21:28, León vivirá un juego de luces y sombras, donde el agua hará su presencia constante.

Zamora: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados y el viento suave soplando del sur, dando un respiro temporal antes de que la situación se complique. Con una probabilidad del 80% de lluvia, las gotas empiezan a asomarse en el horizonte y se espera que la situación evolucione hacia un panorama más sombrío en la tarde.

A medida que el sol se oculta, el viento se intensificará, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h y una sensación térmica que podría bajar a 5 grados. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados a lo largo del día, dejando una sensación de humedad del 90% que podría resultar agobiante. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser un episodio de auténtica inclemencia.

En la ciudad de Salamanca, ambiente lluvioso y fresco hoy

Este día en Salamanca comienza con un cielo cubierto que invita a prepararse para un tiempo lluvioso. La madrugada trae temperaturas frescas de 7°C y una sensación térmica que se siente un poco más fría. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 35%, aunque la tarde promete ser más intensa, con un 100% de posibilidades de chubascos. La humedad se mantendrá alta, creando un ambiente pesado que podría resultar incómodo para algunos.

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta los 20°C, pero la sensación térmica podría alcanzar los 21°C, ofreciendo un leve alivio. El viento soplará de forma moderada, con rachas que podrían llegar a 30 km/h. A lo largo del día, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, ya que el sol se asoma a las 07:13 y se despide a las 21:25. Preparemonos para un día variable, con intervalos de lluvia que marcarán el ritmo de una jornada que promete ser interesante en nuestra ciudad.

Valladolid: nubes y probables lluvias por la tarde

El tiempo en Valladolid presenta un comienzo de jornada fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 7 grados y algunas nubes que podrían dejar caer ligeras lloviznas. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando 21 grados, aunque la probabilidad de lluvia aumentará por la tarde, con un cielo más encapotado.

Con estas condiciones, es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo las nubes o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo a mano un paraguas por si acaso. Las temperaturas y el ligero viento ofrecen un ambiente agradable para las rutinas diarias.

Cielos nublados y lluvia inminente en Burgos

La jornada en Burgos comienza con un tiempo muy inestable, marcado por cielos nublados y una temperatura mínima que ronda los 6 grados, lo que puede generar una sensación térmica aún más fresca. A medida que transcurra la mañana, las probabilidades de lluvia aumentan, dando paso a un ambiente gris y húmedo.

Por la tarde, el tiempo empeorará considerablemente, con una lluvia casi segura y temperaturas que apenas alcanzarán los 17 grados. Se recomienda llevar paraguas y optar por ropa impermeable, ya que las inclemencias del tiempo serán protagonistas durante el día.

Palencia: cielo gris y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y fresco, con temperaturas que se acercan a los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes y una leve mejora hacia el mediodía, donde el mercurio alcanzará los 7 grados. Sin embargo, no hay que confiarse, ya que la tarde promete un aumento significativo en las precipitaciones, alcanzando una probabilidad del 100 por ciento y el termómetro podría llegar hasta los 20 grados.

Con el viento soplando del sureste a 5 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica mínima de 6 grados no será cómoda. La humedad relativa superará el 90 por ciento en la tarde, lo que acentuará la sensación de incomodidad. La jornada promete cambios rápidos y un ambiente muy húmedo al caer la noche, por lo que es mejor prepararse para cualquier eventualidad.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La jornada en Ávila se presenta marcada por cielos nublados y una sensación térmica fresca. Con temperaturas que rondan los 8 grados por la madrugada y alcanzando solo los 14 por la tarde, el ambiente será húmedo y algo desapacible, especialmente con la brisa del sur que soplará a 20 km/h.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente durante la tarde y noche, alcanzando el 100%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo frío y lluvioso dominará la jornada.

Segovia: nubosidad y chubascos intermitentes hoy

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6°C. A medida que avance el día, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 18°C por la tarde. Sin embargo, el cielo estará marcado por nubosidad y se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar desde media mañana.

Con el viento soplando del sur a unos 20 km/h, es aconsejable tener a mano un paraguas, ya que la tarde-noche promete más precipitaciones. La humedad alcanzará hasta el 85%, intensificando la sensación de frescor. Al caer la tarde, el panorama se nublará aún más.

Ambiente inestable con lluvias previstas en Soria

Con la salida del sol a las 07:07, Soria despierta en una mañana fresca y húmeda, donde las temperaturas rondan los 5 grados y la sensación térmica se siente aún más baja. Durante la madrugada y hasta mediodía, es probable que la lluvia se haga presente, cubriendo el cielo con nubes grises que prometen un día inestable.

A medida que avanza la jornada, las lluvias se intensificarán en la tarde-noche, mientras las temperaturas alcanzan un máximo de 16 grados. Aunque el cielo permanecerá cubierto, se espera que la humedad relativa sea elevada y la sensación térmica se mantenga fresca. Con la puesta del sol a las 21:14, Soria tendrá un total de más de 14 horas de luz, pero la previsión de lluvias hará que los paraguas sean los protagonistas.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET