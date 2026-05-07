Mario Picazo anuncia un giro radical en el tiempo con lluvias intensas, viento y frío

Lluvia intensa, viento y frío serán una realidad en breve, Mario Picazo anuncia un giro radical en el tiempo de cara al fin de semana. Cuando todo el mundo está esperando sus días libres del mes de mayo para empezar a disfrutar del aire libre y de la actividad que nos estará esperando, tenemos que empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de ver llegar un cambio que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, obligándonos a sacar el paraguas en breve. Sin duda alguna, estaremos a merced de una situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará tal y como nos explica un importante experto en el tiempo. Mario Picazo no tiene dudas de lo que puede pasar en breve, tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Llega un giro radical en el tiempo en España

España se prepara para un giro radical en el tiempo después de unos días de relativa estabilidad, lo que puede pasar en breve es un importante cambio de tendencia. Tendremos que empezar a prepararnos para un frente que puede cambiarlo todo.

Esta borrasca que está a punto de hacer acto de presencia se espera que sea una de las más intensas de los últimos tiempos y que tenga una afectación que realmente puede dejarnos en una situación complicada. El mal tiempo se acabará instaurando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que las lluvias pueden hacer acto de presencia de tal forma que nos obligarán a prepararnos para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad. Será el momento de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar con un tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Llega una previsión del tiempo que Mario Picazo se encarga de explicarnos, la realidad es que no trae buenas noticias sino más bien todo lo contrario.

Mario Picazo alerta de la llegada de lluvias intensas, viento y frío

Cuando parecía que teníamos el verano a la vuelta de la esquina, llega un importante cambio al que nos enfrentaremos en breve. Lo que puede pasar es una situación poco común que nos trasladará de golpe a un cambio de tendencia contra la que vamos a tener que luchar.

Este experto en el arte de predecir el tiempo nos explica desde el canal de El Tiempo: «Esta semana el tiempo llega más primaveral que las últimas semanas sobre todo porque las temperaturas van a empezar a ser más propias de las fechas en las que estamos. Valores más suaves y hasta frío en algunas zonas del noroeste que es por donde irán llegando masas de aire de origen Atlántico. Con el aire fresco llega también más inestabilidad para generar precipitaciones tormentosas durante el arranque de la semana y más persistentes seguramente para la recta final de la semana».

Las lluvias acabarán siendo las grandes protagonistas: «Lo más destacable de la dinámica atmosférica de esta semana va ligado a una situación de aire frío en capas más altas de la atmósfera que se podría acentuar durante la recta final de la semana. Los primeros días lo que sí veremos es la formación de nubosidad de evolución que podría dejar precipitaciones sobre todo en zonas de la mitad norte de la península. Esas precipitaciones estarán presentes de forma intermitente entre el lunes y martes y podrían llegar también a las islas Baleares. Entre el miércoles y jueves también vamos a estar pendientes de una perturbación que podría rondar las islas más occidentales de Canarias».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «La situación más inestable la podríamos vivir entre el viernes y el domingo a medida que una vaguada vaya inyectando aire más frío tanto en superficie como en capas más altas de la atmósfera desde el noroeste a muchas otras zonas de la península. Acumulados que en algunas zonas del norte van a superar los 80 litros a lo largo de la semana, pero que también serán significativos en muchas otras zonas de España».

Vamos a ver incluso la nieve y recuperar la chaqueta de invierno: «Después de un abril excepcionalmente cálido en muchas zonas, mayo ha llegado con temperaturas que poco a poco se van moderando y empiezan a ser más primaverales en muchas zonas. De hecho, los valores de las temperaturas a lo largo de la semana van a estar por debajo de los valores promedio en muchas zonas y hasta veremos nuevas acumulaciones de nieve en zonas de montaña. La cota se situará cerca de los 1500 metros en el norte y más cerca de los 2100 metros en la zona centro. Las temperaturas en algunas capitales, como las de la meseta, se quedarán en algunos momentos en un solo dígito».