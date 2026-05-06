Mario Picazo confirma que la nieve vuelve a España en horas y avisa: «Borrasca con tintes invernales»

Una borrasca con tintes invernales acabará siendo una realidad en España, Mario Picazo, no duda en darnos algunos detalles esenciales en estos días en los que podremos empezar a tener en consideración determinados cambios. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser esenciales. Nos enfrentamos a una situación que puede ir cambiando por momentos.

A medida que avanzamos en esta semana, tenemos por delante un giro de guion que puede cambiarlo todo. En especial si descubrimos lo que realmente nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué puede pasar en breve con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales. Un giro de guion que nos ha descubierto lo que realmente puede acabar siendo un cambio importante que podría acabar siendo lo que nos marcará de lleno. Es hora de apostar por un giro radical que, sin duda alguna de lo que puede pasar en breve, el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas.

Una borrasca con tintes invernales aparecerá

Estos días nos hemos dado cuenta de que el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden convertirse en un problema para todos. Tendremos que ver llegar este cambio de tendencia importante que muchos expertos señalan.

De un verano que parecía que llegaba antes, a una vuelta al invierno más auténtico, en especial se seguimos a estos expertos que no dudan en lanzarnos una importante advertencia. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que todo puede ser posible.

Este tiempo que va llegando a toda velocidad puede darnos algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Tocará estar pendientes de un cielo que nos aleja de lo que sería habitual en estos días, será la hora de conocer lo que dice un experto sobre un tiempo que pone los pelos de punta.

Esta borrasca nos aleja de lo que sería habitual y nos sitúa en un punto de no retorno con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Mario Picazo confirma que la nieve vuelve a España

La nieve será una de las grandes protagonistas de estos inicios de un mes de mayo en el que no estamos acostumbrados a ver un fenómeno poco común. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, afrontamos un nuevo cambio de tendencia que puede ser el que nos golpeará de lleno.

Tal y como nos explica este experto de El Tiempo: «La inestabilidad, que durante toda la semana va a acompañarnos, podría este fin de semana vivir un repunte. De la mano de la borrasca atlántica que prevén los modelos, las tormentas y los chubascos ganarían extensión e intensidad. La inestabilidad se generalizaría, con un notable incremento de la misma desde la tarde del viernes. En dicha jornada, la nubosidad de evolución cubriría los cielos de gran parte del país, antecediendo a un sistema frontal que llegaría el jueves».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta nubosidad de evolución se traduciría en tormentas prefrontales en el interior y noreste peninsular. Podrían ser localmente intensas, sin descartar fenómenos adversos como granizo o fuertes rachas de viento, así como lluvia intensa localmente. Durante la madrugada del sábado, el frente penetraría por el oeste peninsular, trayendo tormentas y lluvias a zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. Con el paso de las horas se extenderían por el resto del país, con las más intensas concentradas entre Extremadura, Huelva, Sevilla y Cádiz. Desde mediodía, la nubosidad de evolución volvería a crecer con fuerza, y las tormentas intensas quedarían concentradas en dos áreas. En primer lugar, todo el oeste peninsular, con Extremadura y Galicia recibiendo las más intensas. En segundo lugar, en los Pirineos, especialmente el aragonés».

El fin de semana será clave para conocer lo que puede pasar en breve: «De cara al domingo, la borrasca se iría rellenando, es decir, debilitando. No obstante, la inestabilidad seguiría siendo notable sobre España. A lo largo de la madrugada continuarían las precipitaciones, especialmente concentradas en áreas de montaña del interior. Durante la mañana, las tormentas y chubascos volverían a ganar extensión, afectando de forma destacable a Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Sevilla y Cádiz».

Tocará prepararse para volver a sacar la chaqueta o incluso el abrigo en algunas zonas del país. Sin duda alguna, lo que nos espera es un marcado cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente antes de salir de casa.