La AEMET pide a Andalucía que se prepare porque lo que llega es inaudito: 3 días sin parar de llover, tormentas y vientos de 25 km/h

3 días sin parar de llover, tormentas y vientos de 25 km/h, la AEMET pide que se prepara porque lo que llega es inaudito. Los expertos en el estudio del tiempo no dudan en darnos una serie de detalles de lo que puede pasar en estos días en los que tenemos que prepararnos para lo peor. Es momento de empezar a prepararnos para un mes de mayo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios de rumbo.

Andalucía pide que se prepara para lo que llega, es inaudito en estos días en los que cada detalle puede ser clave. Tocará conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que parecerá que volvemos a atrás en el tiempo, es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Esta previsión del tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de mayo. La AEMET pide que nos preparemos bien para lo que puede pasar.

Lo que llega a Andalucía es inaudito

La AEMET no duda en advertir a la población de lo que está a punto de pasar, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que nos harán ver un importante cambio de tendencia. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Parece que el tiempo en este mes de mayo nos va a dar alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada elemento cuenta. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que vamos a tener un único protagonista.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente todo puede ser posible. Con este tipo de elementos que llegan a toda velocidad y que acabarán marcando una diferencia importante. El tiempo en Andalucía se transforma por completo y nos sitúa en una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Andalucía se prepara para unas jornadas en las que parece que la lluvia acabará marcando la diferencia en estos días en los que todo puede ser posible.

Días sin parar de llover tormentas y vientos de 25 km/h

Cuando pensábamos que estamos recibiendo una primavera que llega con mucha fuerza, tenemos por delante una serie de cambios que nos alejarán de ese verano que se adelantaba con temperaturas por encima de lo que sería habitual. El tiempo parece que nos traslada a otro lugar, con algunos cambios que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican los expertos del tiempo de la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, más abundantes en la mitad oriental, donde no se descartan precipitaciones, localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso o localmente sin cambios; máximas en descenso o localmente sin cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste en la vertiente atlántica, este en la mediterránea».

España se prepara para un nuevo periodo de inestabilidad que puede cambiarlo todo por completo: «Se prevé un día marcado por una estabilización del tiempo en la mayor parte de la Península, exceptuando el extremo norte, donde se darán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, que es probable sean de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica por encima de 1500/1800m. Se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sierras del sureste. También tiempo inestable en Baleares, con chubascos que pueden ser puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, más probables en Mallorca asociados al ciclo diurno y tendiendo a despejar por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental. En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en la meseta norte. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en extremo nordeste de la Península, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos, ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Posibles chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes en Mallorca, el este de Girona, noroeste de Murcia y sierras del este peninsular. Soplará de intensidad moderada el cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte, de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, poniente en el Estrecho y Alborán y viento del oeste en el Cantábrico. Viento flojo de componente norte en el resto. En Canarias, alisio moderado».