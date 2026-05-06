Nubes y posibles lluvias dispersas en Castilla y León hoy, según AEMET

Hoy, 6 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos, con nubes bajas en la mañana y nubes de desarrollo por la tarde. No se descartan precipitaciones dispersas, especialmente en las zonas montañosas y durante la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas podrían aumentar ligeramente. También se esperan heladas débiles en áreas montañosas y brumas matinales dispersas, junto a un viento flojo de componente norte.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de mayo

Nubes y sol con viento ligero en León

El cielo se despereza lento esta mañana en León, donde los tonos grisáceos apuntan a un día nublado. Con temperaturas que rondan los 3 grados al amanecer y una sensación térmica que podría bajar incluso a 2, el ambiente resultará fresco y aunque no se espera lluvia en las primeras horas, la humedad se sentirá cargada. El viento soplará de forma suave, a unos 10 km/h, creando un leve susurro entre las calles.

Ya por la tarde, el sol asomará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 16 grados. Sin embargo, habrá margen para algún chubasco que puede aparecer con más frecuencia en la noche. El viento, aunque ligero, podría aumentar en algunas ráfagas, así que es recomendable estar preparado si decides salir. Con el sol disipándose a las 21:27, tendremos suficiente luz para disfrutar de esta jornada que, aunque gris, guarda su encanto.

Zamora: cielo gris con posibilidad de lluvia

El cielo en Zamora se viste de grises y nubes amenazantes, anticipando un día marcado por sorpresas meteorológicas que podrían alterar la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas mínimas de 3 grados, mientras que el viento empieza a soplar con fuerza, anunciando un descenso térmico notable a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, la inestabilidad se intensifica. Las temperaturas máximas rondarán los 19 grados, pero la sensación térmica podría caer hasta los 5, sumado a un aumento de la humedad que alcanzará el 90%. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h, lo que promete un ambiente más incómodo en las horas de la tarde. Mejor llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvias se mantendrá presente.

En la ciudad de Salamanca, agradable día para salir a disfrutar

El día comienza en Salamanca con un amanecer tranquilo, cuando el sol asoma en el horizonte a las 07:15, iluminando un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 18 grados, haciendo que la mañana se sienta fresca, con una sensación térmica mínima de 4 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se esperan precipitaciones significativas y el viento soplará suavemente del este, a unos 5 km/h.

Por la tarde, el ambiente se mantendrá cálido y agradable, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se ponga a las 21:24. Aún así, la humedad, que puede alcanzar hasta el 100%, traerá consigo una sensación un tanto pesada. En resumen, será un día favorable para salir, con condiciones mayormente estables y sin complicaciones meteorológicas.

Valladolid: cielo despejado y ambiente apacible

El tiempo en Valladolid se presenta estable, con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 18 grados, con una ligera brisa que soplará suavemente, aunque no se prevén lluvias en ningún momento del día.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrecen las temperaturas agradables. No hay excusas para no salir y disfrutar de este espléndido día.

Cielo despejado y posibles lluvias en Burgos

Las primeras horas del día en Burgos se presentan con cielos despejados y una temperatura muy fresca, marcando mínimas de 2 grados. A medida que avancemos hacia la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 15 grados en su punto máximo. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante la mañana, pero se incrementará por la tarde, así que es recomendable llevar un paraguas si se tiene planeada alguna actividad al aire libre. Recuerda vestirte por capas para adaptarte a los cambios del tiempo y disfrutar del día.

Palencia: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura de la mañana, con temperaturas que comienzan en un fresquito 3 °C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando una máxima de 16 °C por la tarde, mientras el viento sopla suave desde el norte, contribuyendo a una sensación térmica agradable.

Con el paso de las horas, se recomienda estar atento a posibles rachas de viento que podrían alcanzar los 6 km/h. La tarde se presenta estable, sin posibilidad de lluvias, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo predominantemente soleado.

Cielos despejados con probabilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados y una temperatura que ronda los 4 grados. La sensación térmica puede llegar a ser algo fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá estable, con un leve aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 16 grados. Sin embargo, podría haber algunas posibilidades de lluvia por la tarde y noche. Disfruten de un paseo al sol, pero no olviden un paraguas a mano.

Segovia: chubascos intermitentes y ambiente fresco

Las primeras horas traen un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que rondan los 5°C. A medida que avanza la mañana, los chubascos intermitentes empezarán a hacerse notar, dejando atrás un cielo nublado que persistirá hasta la tarde. La temperatura ascenderá lentamente, alcanzando los 16°C por la tarde, aunque la sensación térmica puede ser aún más cálida.

A medida que el día avance, se recomienda llevar paraguas a mano, ya que se esperan precipitaciones puntuales en la tarde-noche. El viento soplará suavemente del sur a 5 km/h, con ráfagas máximas de hasta 6 km/h. Al caer la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán hasta alcanzar los 5°C, lo que traerá un ambiente fresco y húmedo a la ciudad.

Cielo despejado con probabilidades de lluvia en Soria

Esta jornada en Soria amanece con un cielo mayormente despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad a las 07:08. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando una máxima de 16°C y la sensación térmica podría sentirse algo más cálida, llegando a 16°C también.

Sin embargo, a medida que nos adentramos en la tarde, el ambiente será más variable. Aunque las probabilidades de lluvia serán moderadas, se espera que el cielo se cubra parcialmente y, hacia la noche, las temperaturas descenderán, brindando un soplo de frescor. Con 14 horas de luz y un viento suave del sur, será un día lleno de matices que invita a disfrutar del aire libre, pero sin olvidar la posibilidad de ligeras precipitaciones por la tarde-noche.