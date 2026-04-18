Mario Picazo pone en alerta estas ciudades andaluzas por subida de temperaturas y un tiempo más propio de verano

Alerta en estas ciudades andaluzas por subida de temperaturas y de un tiempo más propio del verano, según Mario Picazo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Este experto en el tiempo no duda en lanzar una seria advertencia ante la subida de las temperaturas en estas zonas del país.

Será un calor más propio del verano de lo que nos imaginaríamos con unas cifras que pueden afectarnos de lleno y acabarán marcando una diferencia importante, Esta primavera que acaba de llegar, nos dejará unas temperaturas muy por encima de lo que sería habitual en estos días en los que cada detalle cuenta. Estos días en los que la primavera puede convertirse en la antesala de algo más. Un giro destacado que podría acabar poniendo en alerta a estas ciudades andaluzas ante una subida de las temperaturas y un tiempo más propio del verano de lo que nos imaginaríamos.

La subida de las temperaturas y un tiempo más propio del verano

Un tiempo más propio del verano llega con fuerza, una importante subida de las temperaturas puede acabar siendo una realidad. Un cambio de tendencia que puede convertirse en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estas jornadas en las que el tiempo parece que se acabará convirtiendo en algo destacado. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible.

Estas temperaturas que irán en aumento en estas jornadas pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Este tiempo puede convertirse en un protagonista que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que nos harán pensar en que estamos en un verano que llega con mucha fuerza.

Este experto en el tiempo no duda en advertirnos de que vamos a tener un tiempo más propio del verano de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

Las ciudades andaluzas en alerta ante este fenómeno que advierte Mario Picazo

Mario Picazo no duda en advertirnos ante lo que llega, una situación poco común que parece que acabará siendo la que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una novedad que podría ser la que nos marcará de cerca. Será el momento de conocer qué pasará en una Andalucía que parece que se prepara para recibir el verano antes de tiempo.

Tal y como explica Mario Picazo en el canal de El Tiempo: «El anticiclón sigue dominando la situación meteorológica y para este fin de semana se espera que ejerza su función de bloqueo, manteniendo frentes y borrascas lejos de nuestra geografía. Con esa situación se esperan largas horas de insolación y un flujo que favorece la entrada de masas de aire más cálidas que ayudarán a disparar los termómetros bien por encima de las temperaturas que normalmente deberían registrarse por estas fechas».

Siguiendo con la misma explicación: «Pocas nubes, largas horas de insolación y una masa de aire de origen norteafricano va a ayudar a subir las temperaturas progresivamente durante los próximos días en muchas zonas de España. De día podríamos ver máximas acercándose o superando los 30ºC en bastantes capitales, pero hasta es posible que algunos termómetros del suroeste peninsular lleguen a los 35ºC a la sombra en pleno ecuador del mes de abril. Sevilla rondará esa marca el domingo con tiempo soleado que hará que al sol la sensación de calor pueda ser mayor aún».

Las temperaturas serán un problema en estas partes del país: «También vamos a experimentar días con una gran amplitud térmica en muchas zonas, sobre todo del interior peninsular. Mientras algunas capitales llegan a los casi 30ºC de día, a primera hora la temperatura será la mitad de la máxima o incluso menos. Ese factor afecta, y bastante, a nuestro cuerpo y hace más llevaderos estos días de primavera, sobre todo para aquellas personas que sufren de dolores en las articulaciones».

La AEMET también lanza esta advertencia ante lo que está por llegar: «Cielos con intervalos de nubes altas; sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el litoral mediterráneo occidental. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las Béticas occidentales. Levante moderado en el área del Estrecho y en el litoral almeriense».