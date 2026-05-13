Reino Unido hunde en Canarias una plataforma enorme capaz de producir electricidad inagotable con la temperatura del mar

El Reino Unido ha plantado en Canarias una plataforma oceánica para producir electricidad de forma inagotable con los cambios de la temperatura del agua. Esto se debe a la tecnología OTEC, que ha sido creada para cambiar la forma en la que el mundo se abastece de energía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta plataforma que ha hundido Reino Unido en Canarias y que puede cambiar la forma de consumir renovables.

Las primeras potencias mundiales siguen buscando la forma de abastecerse de energía limpia y Reino Unido ha inventado una tecnología que es capaz de producir energía ilimitada gracias a los cambios de temperatura del mar. Por ello, ahora ha plantado en las aguas de Canarias una plataforma autónoma patentada por la empresa británica Global OTEC que busca generar electricidad durante 24 horas los siete días a la semana gracias a la temperatura del mar.

Esto se debe a la llamada tecnología de conversión de energía térmica oceánica, conocida como OTEC por sus siglas en inglés. Este nuevo avance de la ingeniería es capaz de producir energía de base limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, «aprovechando la diferencia de temperatura entre las aguas cálidas de la superficie y las aguas frías de las profundidades marinas».

«La plataforma autónoma patentada de Global OTEC permite un enfoque modular y de menor coste para generar electricidad a partir de OTEC, con incrementos de hasta 500 kW de capacidad instalada bruta», dice Global OTEC en su página web oficial, en la que deja claro que el módulo de potencia «puede funcionar en cualquier lugar del océano tropical, ejecutando un ciclo Rankine orgánico utilizando únicamente la temperatura natural del agua de mar».

El invento de Reino Unido en Canarias

En su página web oficial, desde OTEC han informado sobre el nuevo proyecto PLOTEC, que ha introducido una plataforma en Canarias para generar electricidad indefinida en aguas españolas. Este aparato ha sido instalado en la Plataforma Oceánica de Canarias, que se ha denominado PLOCAN y que será una fuente inagotable de energía limpia.

La propia empresa en que este proyecto se inició el pasado año 2022; en marzo de 2024 comenzaron a fabricarse los primeros elementos y la estructura se izó en noviembre de 2024. Durante estos últimos meses se han llevado a cabo las pruebas para en este año 2026 comenzar a producir energía limpia durante todos los días del año.

«El proyecto busca impulsar la transición hacia las energías renovables en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) vulnerables a condiciones climáticas extremas», cuentan desde los canales oficiales de la compañía, que dejan claro que: «Esto se logrará mediante la mejora de la tecnología OTEC con una plataforma marina diseñada específicamente para resistir tormentas tropicales intensas, huracanes y ciclones».

«Con el océano como su recurso natural más abundante, la tecnología OTEC se presenta como una solución idónea para la generación de energía, especialmente cuando se adapta para resistir las condiciones climáticas extremas a las que se enfrentan», informan sobre un proyecto que ha sido financiado por Horizonte Europa, el principal programa de financiación de la Unión Europea para la investigación y la innovación, y por UK Research and Innovation (UKRI) con una dotación de 3,5 millones de euros.

«Este proyecto representa un paso fundamental para la adopción global de tecnologías sostenibles de energía oceánica, especialmente en islas tropicales expuestas a condiciones climáticas extremas», cuentan desde OTEC, que ha plantado en Caranias una plataforma que también será capaz de resistir «la tormenta del siglo» para producir energía ilimitada.