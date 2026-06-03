La felicidad más grande de Rosario Flores llega en forma de nieto: «Ya soy abuela»

La familia Flores está de enhorabuena. Rosario Flores ha compartido una noticia muy especial que marca un antes y un después en su vida: la llegada de su primer nieto. La artista ha anunciado públicamente que ya se ha convertido en abuela a través de sus redes sociales, donde ha expresado la inmensa alegría que siente tras el nacimiento del bebé, hijo de Lola Orellana. Junto a sus palabras, Rosario ha querido mostrar un pequeño adelanto de este momento tan especial compartiendo una tierna imagen en la que aparece la diminuta mano del recién nacido.

«Ya soy abuela», ha escrito la intérprete, que no ha ocultado la felicidad que le produce la llegada de este nuevo miembro a la familia. Un acontecimiento muy esperado por los suyos y que supone un nuevo capítulo para una de las sagas más queridas de la música española.

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La madre del bebé es Lola Orellana, hija de Rosario Flores, que ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, el músico ibicenco Cosme Daniel de Juan. La pareja mantiene una relación desde hace varios años y siempre ha apostado por la discreción.

Desde que se conoció el embarazo a comienzos de este año, el entorno familiar había mostrado su entusiasmo ante la próxima llegada del bebé. Rosario, especialmente unida a los suyos, ya había confesado en diversas ocasiones que esperaba con impaciencia el momento de convertirse en abuela y que pensaba disfrutarlo al máximo.

La llegada del pequeño amplía una familia profundamente unida y con una gran tradición artística. Para Rosario Flores, acostumbrada a los escenarios y al cariño del público, este nuevo papel parece haberse convertido en uno de los más importantes y emocionantes de su vida.