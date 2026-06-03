Lidl lanza ‘Tus Mundos Lidl’ para convertir sus marcas propias de bazar en referentes de cada categoría

Lidl da un nuevo paso en la evolución de su experiencia de compra con el lanzamiento de Tus Mundos Lidl, un nuevo concepto que reorganiza su surtido de bazar en seis grandes universos fijos. En Baleares, la cadena cuenta con 31 tiendas –26 en Mallorca, 3 en Ibiza y 2 en Menorca– donde esta medida se aplicará de forma progresiva, al igual que en el resto de España. Este proyecto está pensado para responder de forma más sencilla e intuitiva a las necesidades reales de sus clientes y convertir sus marcas propias en los principales referentes de cada categoría.

Con esta evolución, la compañía transforma una de las secciones más icónicas de sus tiendas en un espacio más claro, ordenado e inspirador, en el que los clientes podrán encontrar con mayor facilidad los productos que necesitan para su día a día y realizar nuevos descubrimientos, según detalla en un comunicado.

Este nuevo proyecto nace después de que Lidl haya implementado una nueva y actualizada identidad a sus marcas de referencia, como por ejemplo SILVERCREST y CRIVIT, redefiniendo los propios productos, packaging con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y preferencias de los fans de los lanzamientos de bazar de la compañía. Cada semana, la cadena de supermercados irá presentando novedades en cada sección, manteniendo su premisa de sorprender e inspirar a sus clientes.

La nueva estructura se articula en torno a seis mundos: cocina y cuidado del hogar, con SILVERCREST; bricolaje y jardín, con PARKSIDE; deporte y tiempo libre, con CRIVIT; hogar y decoración, con LIVARNO; moda y accesorios, con ESMARA; y bebé, infantil y juguetes, con LUPILU. Todos ellos forman parte del universo de marcas propias de referencia de Lidl y refuerzan la apuesta de la compañía por ofrecer productos funcionales con la mejor relación calidad-precio.

«Hoy en día, los consumidores esperan algo más que realizar una simple compra funcional: buscan orientación, sencillez, una experiencia de compra cómoda y completa y soluciones innovadoras que les sorprendan. De hecho, este proyecto sigue esta premisa: seguir sorprendiendo a nuestros clientes con nuestros artículos. Con Tus Mundos Lidl estructuramos nuestra oferta de bazar de una forma mucho más clara e intuitiva, reforzando nuestras marcas propias de referencia para ayudar a nuestros clientes a encontrar antes lo que buscan, mejorando así su día a día», explica Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España.

Con esta nueva disposición, basada en las necesidades reales de los clientes, el recorrido por la tienda resulta mucho más intuitivo gracias a una identidad visual más clara y reconocible. Las seis áreas están claramente señalizadas y diferenciadas por colores en bloques temáticos a lo largo de un circuito continuo. Esta estructura transforma el momento de compra en una experiencia más agradable y consciente, ideal para complementar la cesta de la compra habitual.

El objetivo es pasar de buscar a encontrar rápidamente: que quien necesite una herramienta, un producto para la cocina, ropa deportiva o artículos para los más pequeños pueda localizarlo de forma más rápida y sencilla.

Además, este nuevo concepto destaca por su flexibilidad comercial a lo largo del año, adaptando de forma dinámica los espacios de la tienda física a los deseos estacionales de los clientes, por ejemplo, con un mayor enfoque en productos de jardinería en primavera o en textiles para el hogar en invierno.

Esta evolución no es sólo física; es una estrategia que el cliente ve reflejada exactamente igual en la tienda online y en la app Lidl Plus, consolidando una experiencia omnicanal más clara y conectada. De esta forma, Lidl continúa avanzando para que sus clientes puedan acceder a su universo de productos de bazar allí donde lo necesiten, con una propuesta más sencilla, ordenada y adaptada a sus hábitos de compra.

Seis mundos, seis marcas propias de referencia

El corazón de Tus Mundos Lidl lo forman seis marcas propias de referencia, que ganan protagonismo dentro de cada categoría y permiten ofrecer al cliente una propuesta más ordenada, reconocible y fácil de identificar.

Cocina y cuidado del hogar — SILVERCREST

Soluciones funcionales y tecnología intuitiva para facilitar las tareas del día a día en la cocina y el hogar.

Bricolaje y jardín — PARKSIDE

Herramientas y productos pensados para quienes quieren cuidar, reparar o transformar su casa y su jardín.

Deporte y tiempo libre — CRIVIT

Ropa funcional, equipamiento y accesorios para acompañar a los clientes en una vida activa y ayudarles a disfrutar del movimiento.

Hogar y decoración — LIVARNO

Muebles, textiles y productos de decoración para crear espacios cómodos, funcionales y personales.

Moda y accesorios — ESMARA

Prendas y complementos actuales y versátiles, desde clásicos atemporales hasta propuestas de tendencia, siempre a precios accesibles.

Bebé, infantil y juguetes — LUPILU

Productos cuidadosamente seleccionados para acompañar a las familias en el cuidado, el juego y el crecimiento de los más pequeños.