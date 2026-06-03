La rápida intervención de Emergencias Murcia, clave para evitar que el incendio arrasara Los Garres

El incendio que afecta desde este martes, 2 de junio, a Los Garres (Murcia) está ya cerca de ser controlado y extinguido. La rápida intervención del Sistema de Emergencias de la Región, que movilizó a varias unidades de Bomberos del Consorcio y Brigadas Forestales y solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, ha evitado que las llamas arrasaran la citada pedanía.

Según el último parte, proporcionado a las 07:30 horas por el 112 de la Región de Murcia, el incendio ha calcinado 177 hectáreas. A esa hora, en la zona trabajaban los siguientes efectivos:

6 brigadas forestales y 2 brigadas de intervención rápida.

2 helicópteros de Seguridad Ciudadana y Emergencias Región de Murcia.

Bomberos del Ayuntamiento de Murcia.

Bomberos del Consorcio de la Región de Murcia.

200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a lo largo del día «se irán sumando más medios aéreos de forma progresiva para mantener la mayor capacidad de extinción». Así lo ha explicado en un mensaje en redes sociales en el que ha agradecido «la gran labor de los profesionales que han trabajado sin descanso toda la noche, y que continúan sobre el terreno hasta su completa extinción».

🚁El primer medio aéreo de la mañana ya se ha incorporado al dispositivo de extinción del incendio de Los Garres. Se irán sumando más medios aéreos de forma progresiva para mantener la mayor capacidad de extinción. Gracias a la gran labor de los profesionales que han trabajado… pic.twitter.com/CyDBGgNTlg — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

El Ejecutivo murciano activó desde los primeros momentos el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en el plan autonómico contra incendios, lo que permite pedir ayuda al Estado. El Gobierno de Murcia también solicitó la colaboración de otras comunidades con medios aéreos.

El Ayuntamiento de Murcia comenzó a desalojar viviendas cercanas, según explicó la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales. La Policía Local cortó el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, y en la c/Antonio Díaz de Los Garres. Este incendio se produjo con la Vega del Segura en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).