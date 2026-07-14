Llega a Prime Video la mítica serie que marcó a los jóvenes en los 90: el fenómeno que todos adorábamos que va a salvarte del verano

Una de las series juveniles que tuvo más éxito en los años noventa fue Sensación de vivir. Una serie que se estrenó en la cadena Fox del 1990 al 2000 en Estados Unidos y luego en numerosas cadenas de televisión en todo el mundo como, por ejemplo, en Telecinco en España. Ahora los que disfrutaron en su momento de esta serie y los que quieran conocer esta ficción que enamoró a jóvenes de todo el mundo podrán ver sus diez temporadas y 293 episodios en la plataforma de streaming Prime Video. Se centra en la vida de un grupo de jóvenes que viven en la lujosa y comunidad de Beverly Hills en California y asisten a la escuela ficticia de secundaria West Beverly Hills High School. La serie Sensación de vivir fue una de las primeras series juveniles que triunfaron en televisión.

La serie Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210) fue creada por Darren Star y producida por Aaron Spelling y contó en su reparto estaban los actores Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Luke Perry, Tori Spelling y Hilary Swank, entre otros. Esta serie lanzó a a varios de estos actores que se convirtieron en estrellas. A partir de este estreno, se comenzaron a lanzar varias series juveniles como Melrose Place que se emitió de 1992 a 1999. También se estrenó 90210 en 2008, la cual estaba protagonizada por una nueva generación de estudiantes ambientada en el instituto de Sensación de vivir en la que participaron también en el reparto los actores Jennie Garth, Shannen Doherty y Tori Spelling.

En España la serie Sensación de vivir se convirtió en todo un fenómeno de audiencia en la cadena de televisión Telecinco y llegó a convertirse en el espacio más visto de la cadena durante febrero de 1992, alcanzando una audiencia máxima superior a los 4,8 millones de espectadores. Los adolescentes españoles hablaban todo el día de lo que sucedía en esta serie durante años y sus protagonistas se convirtieron en sus grandes ídolos.

¿De qué trataba la serie Sensación de vivir?

La trama de esta serie comienza con la llegada de los hermanos mellizos Brandon y Brenda Walsh con sus padres a su nuevo hogar en la exclusiva comunidad de Beverly Hills tras abandonar Minnesota. Allí los dos adolescentes lograrán integrarse en otra pandilla con otros adolescentes de la zona Kelly Taylor, Dylan McKay, Donna Martin, Steve Sanders, Andrea Zuckerman y David Silver.

La familia Walsh se tuvo que adaptar poco a poco a su nuevo hogar y los mellizos intentaron integrarse en su nueva pandilla. En cada uno de los episodios se iban abriendo nuevas tramas de los protagonistas en las que se hablaba de problemas de los adolescentes del momento como la adicción a las drogas y el alcohol, el embarazo adolescente no deseado, el racismo, las agresiones sexuales o el suicidio juvenil, entre otros muchos.

El reparto de esta famosa serie juvenil

Como hemos comentado algunos de los actores de Sensación de vivir se convirtieron en verdaderas estrellas durante los años que se emitió la serie. Los actores Jason Priestley y Shannen Doherty interpretaron los papeles de los protagonistas, los hermanos Brandon y Brenda Walsh. También se hicieron famosos los actores Luke Perry al atractivo Dylan McKay, Jennie Garth a Kelly Taylor y Tori Spelling a Donna Martin.

Además, en el reparto estuvieron los actores Jennie Garth como Kelly Taylor, Ian Ziering como Steve Sanders, Gabrielle Carteris como Andrea Zuckerman o Brian Austin Green como David Silver. En las diversas temporadas se fueron añadiendo otros actores como Carol Potter como Cindy Walsh, James Eckhouse como Jim Walsh y Tiffani-Amber Thiessen como Valerie Malone.

El actor Luke Perry que dio vida a Dylan McKay falleció en 2019 a consecuencia de un derrame cerebral, lo que causó una gran conmoción entre los fans de la serie. En los últimos años el actor había logrado relanzar su carrera gracias a sus papeles en la serie Riverdale y en la película El quinto elemento.

En 2024 falleció la actriz Shannen Doherty, la cual se hizo famosa con el personaje de Brenda Walsh, aunque abandonó la serie cuando terminó la cuarta temporada de la serie. Esta actriz había logrado triunfar también posteriormente con la serie Embrujadas y durante años compartió públicamente su lucha contra el cáncer de mama. Otro duro palo para los seguidores de esta serie juvenil.

La serie Sensación de vivir se convirtió en la favorita de los jóvenes de los noventa en todo el mundo y ahora puede tener una segunda vida en la plataforma de streaming Prime Video. Estaremos muy atentos a ver cómo ha envejecido esta serie y si las tramas siguen enganchando a los jóvenes de esta generación aunque suponemos que de nuevos volverá a enamorar a jóvenes y no tan jóvenes.