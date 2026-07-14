Los chefs españoles coinciden: «Para que las berenjenas fritas no chupen aceite, ponlas 20 minutos en leche con hielo»

La cocinera española Ainara López ha desvelado en las redes sociales un truco para cocinar berenjenas fritas y que queden con un punto de textura perfecta. Esta chef, que cuenta con miles de seguidores, ha dado la clave para que este manjar no chupe aceite durante su paso por la sartén y quede de la mejor forma posible. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el consejo de esta cocinera para hacer berenjenas fritas.

Las berenjenas son uno de los grandes manjares de la cocina española y eso no hay quien lo discuta. Además, en Andalucía desde tiempos inmemoriales han dado con la tecla a la hora de comer esta hortaliza que destaca por su gran contenido de agua y tiene solo 25 calorías por cada 100 gramos. Además, tiene otras grandes propiedades, como ser rico en fibra, en minerales como el potasio; es antioxidante y también tiene un bajo índice glucémico.

Una de las recetas más importantes con la berenjena como protagonista son las clásicas berenjenas fritas con miel, que son emblema de la ciudad de Córdoba. Estas berenjenas cordobesas, o califales como también son conocidas, se caracterizan por estar cortadas a bastones o rodajas rebozadas y fritas que se pueden maridar con miel de caña o una reducción de vino de Pedro Ximénez.

El truco para hacer berenjenas fritas

Esta receta es una de las más reconocidas de la ciudad de Córdoba y que ha exportado al resto de España. Por ello, la chef española Ainara López ha develado el truco para que la berenjena no absorba todo el aceite en el que se fríe y quede esponjosa y crujiente, algo que es obligatorio siempre que se realiza este plato. Todo con el objetivo de que se queden blandas.

«Este trucazo me lo dio un señor andaluz», informa esta cocinera que cuenta con casi 200.000 seguidores en las redes sociales. A continuación, en el vídeo se muestra una mezcla de «leche, agua, hielo» en la que se tendrán que sumergir las berenjenas durante 20 minutos. «Esto es para que no absorba el aceite y queden crujientes», avisa esta experta cocinera, que también deja claro que a continuación es importante escurrir y secar bien y acto seguido añadir sal.

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Ainara López también ha enumerado en este vídeo los ingredientes con los que habría que contar para hacer unas ricas berenjenas con miel:

Berenjena

1 vaso de leche

1 vaso de agua

Hielo

Sal

Harina de garbanzo

Sal.

Aceite de oliva

Además, también informa sobre el modo de preparación, que sería el siguiente:

Corta las berenjenas en bastones parecidos y sumérgelas 20 minutos en esa mezcla de leche, agua y hielo. Sácalas, escúrrelas y sécalas bien. Ponles punto de sal y pásalas por harina de garbanzo. Fríelas en abundante aceite de oliva caliente. Que cuando las eches, floten enseguida. Acompáñalas de jugo concentrado de azúcar de caña.

Además, esta experta cocinera también le añade un ingrediente extra para darle un toque: «En mi caso, que le perdonen los andaluces, con queso feta y unos cuantos brotes»