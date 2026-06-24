Te contamos un truco para que las berenjenas fritas en rodajas ‘chupen’ menos aceite. Las berenjenas forman parte de la gastronomía del Mediterráneo, en España, Grecia o Marruecos estas verduras se cocinan en recetas tan clásicas como el musaka o el pisto.

La clave está en no tener prisa. Un aceite bien caliente permite que la superficie se dore rápidamente sin que la berenjena absorba más grasa de la necesaria.

Propiedades de las berenjenas

En España tenemos berenjenas todo el año aunque los mejores meses son de abril a octubre. Estas verduras aportan pocas calorías, unas 25 por cada 100 gramos y 1.25 g de proteínas. No tienen apenas grasas en cambio si aportan vitaminas como la A, C y K. Las berenjenas contienen 3 mg de magnesio y pequeñas proporciones de vitaminas del grupo B.

Estas hortalizas aportan 2.5 mg de fibra y 16.39 miligramos de calcio. También aporta 210 mg de potasio y una pequeña proporción de yodo.

Las berenjenas tienen una sustancia llamada nasunin, es un potente antioxidante que tiene la capacidad de neutralizar los radicales libres.La mayor fuente de este antioxidante está en la piel de la berenjena. Las personas que tienen alto el úrico tienen que controlar el contenido en purinas de los alimentos, las berenjenas aportan 21 mg.

Recetas de berenjenas fritas en rodajas

Ingredientes de las berenjenas fritas en rodajas

4 berenjenas

150 ml de aceite de oliva virgen extra

5 dientes de ajo machacados

Una pizca de azúcar

1 cucharada de zumo de limón

Perejil picado

1 bote de cerveza

Cómo hacer berenjenas fritas en rodajas paso a paso

Corta las berenjenas finas con un cortador de verduras tipo mandolina para que nos queden de un tamaño similar. Introduce en un recipiente cubiertas con cerveza (reserva 3 cucharadas de la cerveza). De esta forma al freír las berenjenas no chuparán tanto aceite deja reposar 10 minutos. En un recipiente mezcla 3 cucharadas de cerveza, 60 ml de aceite de oliva, el azúcar y tres ajos machacados. Escurre las rodajas y pásalas por esta mezcla anterior para que se impregnen. Añade el resto del aceite de oliva a una sartén y prepara un plato con papel de cocina. Cuando el aceite esté caliente fríe por tandas las berenjenas hasta que estén doradas por ambos lados, sazona con sal y pimienta. Retira y deja reposar en el plato con papel de cocina. Tritura dos de los cinco ajos que nos quedan y mezcla con una cucharada de zumo de limón y perejil picado. Aliña las berenjenas fritas con esta mezcla y sirve.

Por qué la cerveza evita que las berenjenas absorban aceite

La cerveza lleva años utilizándose en rebozados tradicionales y no es casualidad.

Al mezclarse con la harina crea una capa más ligera gracias al gas que contiene. Durante la fritura, esa cobertura forma una especie de barrera que ayuda a reducir la cantidad de aceite que penetra en la berenjena.

No hace milagros, pero sí mejora bastante el resultado.

Otro punto a favor es la textura. El rebozado queda más aireado y desarrolla ese crujiente fino que suele encontrarse en las mejores frituras caseras. Es un truco sencillo que merece la pena probar.

Berenjenas fritas sin aceite: versión en airfryer

La freidora de aire es nuestra herramienta ideal, para cocinar con muy poco aceite. Secamos bien las rodajas de berenjena y las cocinamos a unos 190 °C durante 12 o 15 minutos.

La textura cambia ligeramente respecto a la fritura tradicional, algo lógico. Aun así, quedan doradas por fuera y mantienen una textura muy agradable.

Para una comida diaria, es una alternativa que funciona sorprendentemente bien.

Con qué acompañar las berenjenas fritas en rodajas

Son ideales con una mayonesa o alioli suave, o salsas de tomate.

Como guarnición son muy versátiles. Acompañan bien carnes, pescados e incluso platos vegetarianos basados en arroz o legumbres.

Preguntas frecuentes sobre las berenjenas fritas

¿Por qué las berenjenas absorben tanto aceite?

Porque tienen una estructura muy porosa. Por eso debe estar el aceite bien caliente.

¿Se pueden hacer berenjenas fritas sin cerveza?

Sí. La cerveza es opcional. Cámbiala por agua bien fría.

¿Hay que salar las berenjenas antes de freírlas?

Con la sal se elimina parte de la humedad de la berenjena.

¿Cuál es la mejor berenjena para freír?

Siempre elegir las más frescas, con la piel brillante.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: entre 180 y 250 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Entrante, tapa o guarnición