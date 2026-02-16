Cómo rebozar pescado para que quede crujiente y delicioso

Rebozar pescado parece lo más fácil del mundo… hasta que te queda blando, aceitoso o con el empanado medio despegado. Si quieres que salga dorado, crujiente por fuera y jugoso por dentro, hay pequeños detalles que cambian totalmente el resultado.

Lo primero: el pescado importa. Pescadilla, merluza o incluso huevas funcionan genial. Eso sí, antes de empezar, sécalo muy bien con papel de cocina. Si tiene humedad, la harina no se adhiere bien y el rebozado no queda uniforme. Este paso tan simple marca la diferencia.

El clásico que nunca falla

El método tradicional es harina, huevo y sartén. Pero hay que hacerlo bien.

Primero pasa el pescado por harina. Cúbrelo por completo, pero sin crear una capa gruesa. Sacude el exceso. Después, sumérgelo en huevo batido y asegúrate de que quede bien impregnado. Ahora viene lo importante: el aceite debe estar caliente, alrededor de 170-180 ºC. Si está frío, el pescado absorberá grasa. Si está demasiado caliente, se dorará por fuera antes de cocinarse por dentro.

Un ejemplo perfecto del rebozado tradicional es la Pescadilla rebozada. Dorada, sencilla y con ese punto crujiente que apetece siempre.

Dale un giro diferente

Si quieres salir del rebozado clásico, puedes probar con harina de garbanzos. Tiene más cuerpo y aporta un sabor ligeramente distinto. Una buena referencia es la Merluza rebozada con harina de garbanzos y ajo blanco, donde el resultado es más intenso y con textura firme.

También puedes animarte con piezas menos habituales. Las Huevas de merluza rebozadas son un ejemplo claro. Aquí el truco es manipularlas con cuidado y no pasarse de tiempo en la fritura para que no queden secas.

El aceite: tu mejor aliado (o tu peor enemigo)

El aceite tiene que cubrir bien las piezas, pero no hace falta llenar la sartén hasta arriba. Fríe en tandas pequeñas. Si metes demasiadas piezas a la vez, la temperatura baja y el rebozado pierde crujiente.

Cuando estén doradas, sácalas y colócalas sobre papel absorbente. No las apiles. El vapor que sueltan puede ablandar esa capa crujiente que tanto te ha costado conseguir.

Trucos extra para un rebozado top

Añade una pizca de sal y pimienta a la harina antes de usarla.

Si quieres un rebozado más ligero , puedes mezclar la harina con un poco de levadura química.

No le des vueltas constantemente al pescado; espera a que la base esté firme antes de girarlo.

El resultado ideal es un exterior dorado y ligeramente crujiente, que suene al cortarlo, y un interior jugoso.

Cómo acompañarlo sin recargar el plato

El pescado rebozado es protagonista, así que la guarnición puede ser sencilla. Una ensalada fresca o unas verduras equilibran el conjunto. Si quieres algo ligero, incluso puedes optar por unas patatas al vapor como acompañamiento, para no sumar más fritura al plato.

Lo importante es servirlo recién hecho. El rebozado está en su mejor momento cuando acaba de salir de la sartén.

Rebozar pescado no tiene misterio, pero sí pequeños detalles que hacen que pase de “normalito” a espectacular. Buen producto, aceite en su punto y paciencia para no tocarlo demasiado. Con eso, tienes el crujiente asegurado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional (aprox.): 1.400 kcal totales (350 kcal por ración)

Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional

Tipo de comida: Plato principal de pescado