Cómo rebozar pescado para que quede crujiente y delicioso
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
-
-
- Actualizado:
Aprende cómo rebozar pescado para que quede crujiente por fuera y jugoso por dentro, con trucos para un acabado perfecto.
Bacalao rebozado
Filetes salmonete rebozado
Atún rebozado
Rebozar pescado parece lo más fácil del mundo… hasta que te queda blando, aceitoso o con el empanado medio despegado. Si quieres que salga dorado, crujiente por fuera y jugoso por dentro, hay pequeños detalles que cambian totalmente el resultado.
Lo primero: el pescado importa. Pescadilla, merluza o incluso huevas funcionan genial. Eso sí, antes de empezar, sécalo muy bien con papel de cocina. Si tiene humedad, la harina no se adhiere bien y el rebozado no queda uniforme. Este paso tan simple marca la diferencia.
El clásico que nunca falla
El método tradicional es harina, huevo y sartén. Pero hay que hacerlo bien.
- Primero pasa el pescado por harina. Cúbrelo por completo, pero sin crear una capa gruesa. Sacude el exceso. Después, sumérgelo en huevo batido y asegúrate de que quede bien impregnado.
- Ahora viene lo importante: el aceite debe estar caliente, alrededor de 170-180 ºC. Si está frío, el pescado absorberá grasa. Si está demasiado caliente, se dorará por fuera antes de cocinarse por dentro.
Un ejemplo perfecto del rebozado tradicional es la Pescadilla rebozada. Dorada, sencilla y con ese punto crujiente que apetece siempre.
Dale un giro diferente
Si quieres salir del rebozado clásico, puedes probar con harina de garbanzos. Tiene más cuerpo y aporta un sabor ligeramente distinto. Una buena referencia es la Merluza rebozada con harina de garbanzos y ajo blanco, donde el resultado es más intenso y con textura firme.
También puedes animarte con piezas menos habituales. Las Huevas de merluza rebozadas son un ejemplo claro. Aquí el truco es manipularlas con cuidado y no pasarse de tiempo en la fritura para que no queden secas.
El aceite: tu mejor aliado (o tu peor enemigo)
El aceite tiene que cubrir bien las piezas, pero no hace falta llenar la sartén hasta arriba. Fríe en tandas pequeñas. Si metes demasiadas piezas a la vez, la temperatura baja y el rebozado pierde crujiente.
Cuando estén doradas, sácalas y colócalas sobre papel absorbente. No las apiles. El vapor que sueltan puede ablandar esa capa crujiente que tanto te ha costado conseguir.
Trucos extra para un rebozado top
-
Añade una pizca de sal y pimienta a la harina antes de usarla.
-
Si quieres un rebozado más ligero, puedes mezclar la harina con un poco de levadura química.
-
No le des vueltas constantemente al pescado; espera a que la base esté firme antes de girarlo.
El resultado ideal es un exterior dorado y ligeramente crujiente, que suene al cortarlo, y un interior jugoso.
Cómo acompañarlo sin recargar el plato
El pescado rebozado es protagonista, así que la guarnición puede ser sencilla. Una ensalada fresca o unas verduras equilibran el conjunto. Si quieres algo ligero, incluso puedes optar por unas patatas al vapor como acompañamiento, para no sumar más fritura al plato.
Lo importante es servirlo recién hecho. El rebozado está en su mejor momento cuando acaba de salir de la sartén.
Rebozar pescado no tiene misterio, pero sí pequeños detalles que hacen que pase de “normalito” a espectacular. Buen producto, aceite en su punto y paciencia para no tocarlo demasiado. Con eso, tienes el crujiente asegurado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional (aprox.): 1.400 kcal totales (350 kcal por ración)
Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional
Tipo de comida: Plato principal de pescado
Recetas más leídas
Recetas de temporada
Torrijas sin gluten
Torrijas en freidora de aire
Recetas de Semana Santa
Potaje de garbanzos y espinacas
Potaje de vigilia
Bacalao en Semana Santa
Postres de Semana Santa
Recetas de calabaza
Huevos de pascua
Rosquillas semana santa
Crespells
Monas de pascua
Buñuelos de cuaresma
Queso ricotta casero
Magdalenas de calabaza saludables
Tarta la Viña thermomix
Bechamel Thermomix
Guiso de calabaza
Puré de boniato
Listados de recetas
20 cenas rápidas
Recetas de 10 cenas proteicas que te encantarán
5 recetas de salsas para pasta especiales, sin tomate
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
10 alimentos bajos en calorías
5 salsas fáciles para ensaladas
3 recetas con sardinas de lata
3 salsas para pasta fáciles
Las 5 mejores recetas de brownies
¿Cómo hacer?
Tostadas francesas
Salsa Roquefort sin nata
Sazonador para fajitas
Trenza de hojaldre y chocolate
Receta de Sopa de avena
Crema fría de melón con yogur
Soufflé de espinacas
Carne polaca de pollo casera
Pizza sin la masa de harina
Setas de cardo con ajo y perejil
Brownies sin huevos
Conejo al vino en olla rápida
Congrio a la gallega
Pollo en salsa de queso
Pan al vapor
Patacones en freidora de aire
Recetas top
Recetas con berenjena
Receta de tortitas con nata fácil de preparar
Receta de Mate: los beneficios de la bebida típica de Argentina o Chile
Recetas de aderezos rápidos y ligeros para ensaladas
Receta de crepes fácil
Salmorejo cordobés: ingredientes y receta
4 salsas para carnes fáciles
Pechugas de pollo al horno, receta saludable fácil de preparar
Guacamole: la receta mexicana más fácil del mundo
Nutrición
Alimentos alcalinos y ácidos: propiedades y menú diario
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
No debes comer estos alimentos si se pasa la fecha de caducidad
10 alimentos que suben el ácido úrico
10 alimentos ricos en magnesio
Beneficios del té de limón
Los beneficios de la piña y sus propiedades
Lo último en Recetas de cocina
-
El postre que te arregla cualquier día: Sticky Rice con Mango de Samantha Vallejo que queda suave, dulce y espectacular
-
Cómo rebozar pescado para que quede crujiente y delicioso
-
Cómo cocer huevas de merluza: pasos y consejos prácticos
-
Cómo cocer manzanas correctamente para postres y recetas
-
Cómo cocinar al vapor: guía sencilla para verduras, pescado y más
Recetas más leídas
-
El truco de un pescadero profesional para que la sepia a la plancha no quede dura
-
La tarta más rápida del mundo se hace en 5 minutos y sin horno: sólo lleva 4 ingredientes
-
Cómo cocinar patas de pollo de forma fácil y rápida
-
Esta es la comida favorita de Bad Bunny típica de Puerto Rico: el plato fácil y barato que vas a querer repetir
-
Chuletas de cerdo en freidora de aire: jugosas y crujientes