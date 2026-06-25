Berenjenas rellenas de atún en freidora de aire: receta crujiente, temperatura y tiempo exactos

Hacer berenjenas rellenas de atún en freidora de aire es una forma rápida y fácil de saborear este plato tradicional de la cocina mediterránea. La freidora de aire necesita menos aceite que un horno convencional, ofrece un gratinado parejo en pocos minutos y reduce el tiempo total de cocción. Si además precocinas primero las berenjenas, obtendrás unas barquitas tiernas por dentro, con el queso bien dorado y un relleno muy jugoso.

Ingredientes de las berenjenas rellenas de atún en airfryer

2 berenjenas medianas.

2 latas de atún escurrido.

1 cebolla pequeña.

1 diente de ajo.

200 g de tomate triturado.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

100 g de queso rallado para gratinar.

Sal.

Pimienta negra.

Orégano (opcional).

Cómo hacer berenjenas rellenas de atún en freidora de aire paso a paso

Precocinar las barquitas en la airfryer

Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz unos cortes superficiales sobre la pulpa sin llegar a la piel y pincela ligeramente con aceite. Colócalas con la pulpa hacia arriba en la cesta. Programa la freidora de aire a 180 °C durante 18-20 minutos, dependiendo del tamaño. Cuando estén tiernas, retira parte de la pulpa con una cuchara procurando no romper la piel. Reserva ambas partes.

Preparar el relleno de atún en sartén

Rehogar la cebolla y el ajo picados en sartén con aceite unos 8 minutos. Agregar la pulpa troceada y cocina 5 minutos más. Añadir el tomate triturado y reducir un poco más. Agrega el atún escurrido, rectificar el punto de sal.

Echar orégano si gusta a los comensales. El relleno debe quedar jugoso.

Rellenar y gratinar en la airfryer

Rellena las barquitas con la mezcla preparada. Espolvorea el queso rallado por encima. Meter de nuevo las berenjenas y cocinar 5 minutos a 200 grados. Sirve inmediatamente.

Temperatura y tiempo exactos según el tamaño de la berenjena

Pequeñas: 180 °C durante 15-17 minutos.

Medianas: 180 °C durante 18-20 minutos.

Grandes: 180 °C durante 22-25 minutos.

El gratinado suele necesitar entre 5 y 7 minutos a 200 °C, aunque puede variar ligeramente según la potencia de cada freidora.

Berenjenas rellenas de atún en airfryer vs en horno: diferencias

La freidora de aire alcanza rápidamente la temperatura de trabajo, por lo que normalmente reduce el tiempo de cocción respecto al horno convencional.

Además, consume menos energía para preparar pequeñas cantidades y proporciona un gratinado muy uniforme. El horno sigue siendo una mejor opción cuando se cocinan muchas raciones al mismo tiempo.

Variantes del relleno para berenjenas en airfryer

El relleno admite bastantes combinaciones. Puedes añadir pimiento rojo, champiñones salteados, aceitunas picadas o sustituir parte del tomate por tomate natural muy maduro.

Preguntas frecuentes

¿Se puede hacer el relleno también en la airfryer?

No resulta lo más práctico. El relleno queda mejor preparado en una sartén, donde el sofrito puede reducir correctamente y concentrar mejor los sabores.

¿A qué temperatura se gratinan las berenjenas rellenas en la freidora?

Lo habitual es gratinarlas a 200 °C durante 5-7 minutos, vigilando el queso para evitar que se queme.

¿Se pueden hacer desde congelado?

Sí, aunque necesitarán algunos minutos adicionales de cocción. Lo más recomendable es descongelarlas previamente en el frigorífico para que el relleno conserve mejor su textura y el gratinado sea más uniforme.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: aproximadamente 340 kcal por ración. El valor puede variar según el queso, el tipo de atún y la cantidad de aceite utilizada.

Tipo de cocina: Mediterránea.

Tipo de comida: Plato principal.