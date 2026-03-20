Pimientos de Padrón en freidora de aire: receta fácil y rápida

Francisco María
  Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Cocina pimientos de Padrón en freidora de aire de forma fácil y rápida con un resultado perfecto y sin apenas aceite.

Los pimientos de Padrón en freidora de aire son ese capricho rápido que siempre apetece. Da igual si es para picar algo antes de comer o como guarnición: funcionan. Y lo mejor es que no necesitas prácticamente aceite para conseguir ese punto tostado que tanto gusta.

Porque sí, los de sartén están buenísimos. Pero esta versión es más ligera, menos pringosa y mucho más cómoda.

Ingredientes básicos

No tiene misterio, y eso es parte de su encanto:

  • 200-300 g de pimientos de Padrón
  • 1 cucharadita de aceite de oliva (opcional)
  • Sal gruesa

    • Y ya. Nada más.

    Cómo hacer pimientos de Padrón en freidora de aire

    1. En primer lugar, lava bien los pimientos y sécalos. Este paso es importante. Si tienen agua, no se dorarán igual.
    2. Ponlos en un bol y añade un poquito de aceite. Mézclalos bien para que todos queden ligeramente impregnados. No hace falta mucho, de verdad.
    3. Precalienta la freidora de aire a 180 ºC durante unos 3 minutos. Mientras tanto, coloca los pimientos en la cesta. Intenta que no queden demasiado amontonados.
    4. Cocina durante 8-10 minutos. A mitad de tiempo, abre y agita la cesta para que se hagan de forma uniforme.
    5. Cuando veas que la piel está arrugada y con zonas doradas, ya están. Sácalos, añade sal gruesa por encima… y listos.

    El punto perfecto

    Aquí hay un pequeño truco: el equilibrio entre temperatura y tiempo.

    1. Si te pasas de temperatura, se queman por fuera y quedan blandos por dentro. Si te quedas corto, no se doran.
    2. Si te interesa afinar más, puedes echar un vistazo a este truco para freír pimientos de padrón, que también se puede aplicar en la freidora de aire con pequeños ajustes.

    ¿Quedan igual que fritos?

    No exactamente. Vamos a ser sinceros.

    Los clásicos pimientos de padrón fritos tienen ese sabor intenso del aceite que es difícil de imitar. Pero la versión en airfryer se acerca bastante… y con muchas menos calorías.

    Además, no manchas la cocina. Y eso suma mucho.

    Variantes y formas de darles un toque diferente

    Una vez tienes la base, puedes jugar un poco:

    • Añadir ajo en polvo o pimentón
    • Terminar con unas escamas de sal en lugar de sal normal
    • Echar unas gotas de limón justo al final
    • Acompañarlos con una salsa ligera tipo yogur
    • También puedes probar esta alternativa de pimientos de padrón al horno si no tienes freidora de aire o quieres hacer más cantidad de una vez.Pimientos del padrón

    Consejos rápidos que marcan la diferencia

    No son complicados, pero ayudan mucho:

    • Sécalos bien antes de cocinarlos.
    • No llenes demasiado la cesta.
    • Agítalos a mitad de cocción.
    • Añade la sal siempre al final.
    • Y uno más: cómelos recién hechos. Es cuando están en su mejor momento.

    ¿Por qué hacerlos en freidora de aire?

    • Principalmente por comodidad. En menos de 10 minutos tienes un plato listo, sin apenas aceite y sin ensuciar.
    • También es una opción más ligera. Perfecta si estás intentando reducir calorías sin renunciar a sabores de siempre.
    • Y luego está el factor práctico. Pones, programas… y te olvidas.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10-12 minutos
    Porciones: 2 personas
    Información nutricional: Aproximadamente 90-120 kcal por ración
    Tipo de cocina: Española
    Tipo de comida: Aperitivo / guarnición

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas