Pimientos de Padrón en freidora de aire: receta fácil y rápida
Cocina pimientos de Padrón en freidora de aire de forma fácil y rápida con un resultado perfecto y sin apenas aceite.
Los pimientos de Padrón en freidora de aire son ese capricho rápido que siempre apetece. Da igual si es para picar algo antes de comer o como guarnición: funcionan. Y lo mejor es que no necesitas prácticamente aceite para conseguir ese punto tostado que tanto gusta.
Porque sí, los de sartén están buenísimos. Pero esta versión es más ligera, menos pringosa y mucho más cómoda.
Ingredientes básicos
No tiene misterio, y eso es parte de su encanto:
Y ya. Nada más.
Cómo hacer pimientos de Padrón en freidora de aire
- En primer lugar, lava bien los pimientos y sécalos. Este paso es importante. Si tienen agua, no se dorarán igual.
- Ponlos en un bol y añade un poquito de aceite. Mézclalos bien para que todos queden ligeramente impregnados. No hace falta mucho, de verdad.
- Precalienta la freidora de aire a 180 ºC durante unos 3 minutos. Mientras tanto, coloca los pimientos en la cesta. Intenta que no queden demasiado amontonados.
- Cocina durante 8-10 minutos. A mitad de tiempo, abre y agita la cesta para que se hagan de forma uniforme.
- Cuando veas que la piel está arrugada y con zonas doradas, ya están. Sácalos, añade sal gruesa por encima… y listos.
El punto perfecto
Aquí hay un pequeño truco: el equilibrio entre temperatura y tiempo.
- Si te pasas de temperatura, se queman por fuera y quedan blandos por dentro. Si te quedas corto, no se doran.
- Si te interesa afinar más, puedes echar un vistazo a este truco para freír pimientos de padrón, que también se puede aplicar en la freidora de aire con pequeños ajustes.
¿Quedan igual que fritos?
No exactamente. Vamos a ser sinceros.
Los clásicos pimientos de padrón fritos tienen ese sabor intenso del aceite que es difícil de imitar. Pero la versión en airfryer se acerca bastante… y con muchas menos calorías.
Además, no manchas la cocina. Y eso suma mucho.
Variantes y formas de darles un toque diferente
Una vez tienes la base, puedes jugar un poco:
- Añadir ajo en polvo o pimentón
- Terminar con unas escamas de sal en lugar de sal normal
- Echar unas gotas de limón justo al final
- Acompañarlos con una salsa ligera tipo yogur
- También puedes probar esta alternativa de pimientos de padrón al horno si no tienes freidora de aire o quieres hacer más cantidad de una vez.
Consejos rápidos que marcan la diferencia
No son complicados, pero ayudan mucho:
- Sécalos bien antes de cocinarlos.
- No llenes demasiado la cesta.
- Agítalos a mitad de cocción.
- Añade la sal siempre al final.
- Y uno más: cómelos recién hechos. Es cuando están en su mejor momento.
¿Por qué hacerlos en freidora de aire?
- Principalmente por comodidad. En menos de 10 minutos tienes un plato listo, sin apenas aceite y sin ensuciar.
- También es una opción más ligera. Perfecta si estás intentando reducir calorías sin renunciar a sabores de siempre.
- Y luego está el factor práctico. Pones, programas… y te olvidas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10-12 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional: Aproximadamente 90-120 kcal por ración
Tipo de cocina: Española
Tipo de comida: Aperitivo / guarnición