Berenjenas rellenas de carne: receta fácil con carne picada

Las berenjenas rellenas de carne son una de las cenas o comidas rápidas saludables más deliciosas y fáciles de preparar que existen. La combinación de la berenjena con la carne picada y el toque tradicional de la salsa bechamel es casi mágica. Repleta de cremosidad y con un sabor que hace que todos los ingredientes se fusionen en uno de esos platos que siempre quedarán bien. Las vamos a cocinar con un punto de salsa de tomate casera y el queso que más nos guste por encima para gratinarlas. Si te apetecen unas deliciosas berenjenas rellenas de carne, toma nota de estos pasos.

Las berenjenas rellenas son uno de esos platos caseros que al principio parece exigir más tiempo de lo necesario, pero en realidad no son tan complicados de preparar. Esta receta consiste en ingredientes básicos y requiere poca organización. La mezcla de carne, sofrito y queso con bechamel es una combinación tradicional en muchas cocinas españolas: sabrosa, cremosa e idónea para gratinar. Son muy apropiados para comidas en familia, y su ventaja está en que se pueden montar con anticipación y colocar en el horno justo antes de la hora del almuerzo.

Ingredientes para berenjenas rellenas de carne (4 personas)

Para el relleno:

4 berenjenas medianas

250 g de carne picada de ternera

250 g de carne picada de cerdo

1 cebolla

2 dientes de ajo

150 g de tomate triturado

80 ml de vino blanco

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta negra

Para la bechamel:

40 g de mantequilla

40 g de harina

400 ml de leche

Sal

Nuez moscada

Para gratinar:

100 g de queso rallado

Cómo hacer berenjenas rellenas de carne paso a paso

Preparar las berenjenas. Córtalas por la mitad a lo largo y haz unos cortes superficiales en la pulpa. Hornea durante 10 minutos a 200 ºC. Deja templar y retira la carne interior con una cuchara. Preparar el sofrito. Pica la cebolla y los ajos. Cocínalos en una sartén amplia con aceite de oliva durante 7 u 8 minutos a fuego medio, hasta que la cebolla esté blanda. Añadir la carne. Incorpora la mezcla de ternera y cerdo. Salpimienta y cocina durante unos 8 minutos, separando la carne con una cuchara para evitar trozos demasiado grandes. Incorporar la pulpa y el vino. Pica la carne de la berenjena y añádela junto al tomate. Vierte el vino blanco y cocina 10 minutos, hasta que el líquido se haya reducido. Rectifica el punto de sal. Preparar la bechamel. Derrite la mantequilla, añade la harina y remueve durante un minuto. Incorpora la leche poco a poco y cocina entre 6 y 8 minutos, removiendo hasta obtener una salsa espesa. Rellenar las berenjenas. Distribuye la carne entre las ocho mitades. Cubre cada una con una capa generosa de bechamel y termina con queso rallado. Mételas en el horno a 220 º C durante 10 o 12 minutos. Los últimos minutos pueden hacerse con el grill para conseguir una superficie bien dorada.

Berenjenas rellenas de carne con bechamel: trucos para que queden perfectas

Hornear las berenjenas antes de rellenarlas no es un paso decorativo. El calor elimina parte del exceso de agua y evita que el resultado quede aguado. Diez minutos suelen ser suficientes.

La bechamel también debe quedar más espesa de lo habitual, casi con consistencia de masa de croquetas.

Variantes de berenjenas rellenas de carne picada

En freidora de aire

La berenjena rellena en freidora de aire permite reducir el tiempo de horno. Las mitades pueden cocinarse a 180 º C durante unos 12 minutos y, una vez rellenas, gratinarse entre 5 y 7 minutos.

Con pollo en lugar de ternera

Las berenjenas rellenas de pollo tienen un sabor más suave y resultan algo más ligeras. Conviene vigilar la cocción del pollo picado para mantenerlo jugoso.

En thermomix

Para preparar berenjenas rellenas en Thermomix, el robot facilita tanto el sofrito y el relleno como la bechamel. El gratinado final sigue haciéndose en el horno.

Sin bechamel

Se puede prescindir de la salsa blanca y cubrir el relleno con tomate natural y queso rallado. El resultado es menos cremoso, pero también más ligero.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden preparar con antelación?

Sí. Pueden rellenarse y cubrirse con bechamel el día anterior. Se conservan en la nevera hasta 24 horas y se gratinan justo antes de servir.

¿Con qué carne quedan mejor?

La mezcla al 50 % de ternera y cerdo ofrece un resultado muy equilibrado. La ternera da intensidad al relleno y el cerdo aporta la grasa necesaria para mantenerlo jugoso.

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 520 kcal por ración; aproximadamente 2.080 kcal totales

Tipo de cocina: Española, mediterránea

Tipo de comida: Plato principal, comida o cena