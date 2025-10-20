Garbanzos con berenjenas: un plato saludable y lleno de sabor

Los garbanzos con berenjenas son de esas recetas sencillas que sorprenden. No llevan carne ni ingredientes complicados, pero el resultado es tan sabroso que nadie los echa de menos. Este guiso mediterráneo combina la cremosidad de las legumbres con la textura suave de la berenjena, y todo envuelto en una salsa aromática con especias y tomate. Además, es una opción nutritiva, económica y completamente vegetal, perfecta tanto para el día a día como para una comida especial sin complicaciones.

Preparar las berenjenas:

Lava bien las berenjenas y córtalas en dados medianos. Para que no amarguen, puedes espolvorearlas con sal y dejarlas reposar unos 15 minutos. Luego, enjuágalas con agua fría y sécalas con papel de cocina. Este paso marca la diferencia: las berenjenas quedan más suaves y con mejor textura.

Sofrito de base:

En una sartén grande o cazuela, calienta un generoso chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla picada y los dientes de ajo laminados, y deja que se cocinen a fuego medio hasta que empiecen a dorarse. El olor en este punto ya es irresistible. Si usas pimiento, incorpóralo y sofríelo unos minutos hasta que se ablande.

Incorporar las berenjenas:

Añade los dados de berenjena y mezcla bien con el sofrito. Cocina durante unos 10 o 12 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se doren ligeramente. No tengas prisa: este paso le da ese sabor profundo y casero al plato.

Agregar el tomate y las especias:

Incorpora los tomates troceados o el tomate triturado. Añade el pimentón, el comino y, si te atreves, una pizca de canela. Cocina a fuego suave durante 10 minutos, hasta que el tomate reduzca y se forme una salsa espesa y fragante.

Unir con los garbanzos:

Añade los garbanzos cocidos y escurridos. Mezcla bien para que se impregnen del guiso y deja cocinar todo junto otros 10 minutos. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Si quieres una textura más melosa, puedes añadir un chorrito de agua o caldo vegetal.