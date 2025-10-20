Garbanzos con berenjenas: un plato saludable y lleno de sabor
Aprende a cocinar garbanzos con berenjenas, una receta saludable, fácil y con mucho sabor mediterráneo para disfrutar en cualquier época del año.
Los garbanzos con berenjenas son de esas recetas sencillas que sorprenden. No llevan carne ni ingredientes complicados, pero el resultado es tan sabroso que nadie los echa de menos. Este guiso mediterráneo combina la cremosidad de las legumbres con la textura suave de la berenjena, y todo envuelto en una salsa aromática con especias y tomate. Además, es una opción nutritiva, económica y completamente vegetal, perfecta tanto para el día a día como para una comida especial sin complicaciones.
Ingredientes (para 4 personas)
-
400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote o cocidos en casa)
-
2 berenjenas medianas
-
1 cebolla grande
-
2 dientes de ajo
-
1 pimiento rojo (opcional, pero aporta color y dulzor)
-
2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado natural
-
1 cucharadita de pimentón dulce
-
½ cucharadita de comino molido
-
Una pizca de canela (opcional, pero da un toque exótico delicioso)
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta negra al gusto
-
Unas hojas de perejil o cilantro fresco para decorar
Preparación paso a paso
-
Preparar las berenjenas:
Lava bien las berenjenas y córtalas en dados medianos. Para que no amarguen, puedes espolvorearlas con sal y dejarlas reposar unos 15 minutos. Luego, enjuágalas con agua fría y sécalas con papel de cocina. Este paso marca la diferencia: las berenjenas quedan más suaves y con mejor textura.
-
Sofrito de base:
En una sartén grande o cazuela, calienta un generoso chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla picada y los dientes de ajo laminados, y deja que se cocinen a fuego medio hasta que empiecen a dorarse. El olor en este punto ya es irresistible. Si usas pimiento, incorpóralo y sofríelo unos minutos hasta que se ablande.
-
Incorporar las berenjenas:
Añade los dados de berenjena y mezcla bien con el sofrito. Cocina durante unos 10 o 12 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se doren ligeramente. No tengas prisa: este paso le da ese sabor profundo y casero al plato.
-
Agregar el tomate y las especias:
Incorpora los tomates troceados o el tomate triturado. Añade el pimentón, el comino y, si te atreves, una pizca de canela. Cocina a fuego suave durante 10 minutos, hasta que el tomate reduzca y se forme una salsa espesa y fragante.
-
Unir con los garbanzos:
Añade los garbanzos cocidos y escurridos. Mezcla bien para que se impregnen del guiso y deja cocinar todo junto otros 10 minutos. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Si quieres una textura más melosa, puedes añadir un chorrito de agua o caldo vegetal.
-
Servir y disfrutar:
Sirve caliente, con un poco de perejil o cilantro picado por encima y un hilo de aceite de oliva virgen extra.
Consejos y variaciones
-
Si te gusta un punto picante, agrega una guindilla o un poco de pimentón picante al sofrito.
-
También puedes añadir espinacas, zanahoria o calabacín para darle más color y nutrientes.
-
Este plato mejora con el reposo: guárdalo en la nevera y al día siguiente estará aún más sabroso.
-
Acompáñalo con pan integral o arroz basmati para completar una comida equilibrada.
Este guiso de garbanzos con berenjenas demuestra que la cocina saludable puede ser reconfortante y llena de sabor. Es una receta humilde pero con alma, de esas que huelen a hogar y que, con ingredientes sencillos, logran algo verdaderamente delicioso.
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional (por ración aprox.):
-
Calorías: 340 kcal
-
Proteínas: 13 g
-
Grasas: 12 g (principalmente saludables del aceite de oliva)
-
Carbohidratos: 40 g
-
Fibra: 10 g
Tipo de cocina: Mediterránea / casera
Tipo de comida: Plato principal (apto para vegetarianos y veganos)