Qué partido de semifinales se juega hoy martes 14 de julio en el Mundial 2026: horario y dónde verlo por TV en directo

España y Francia se citan en un partido para la historia, ya que el combinado que consiga llevarse la victoria en el Estadio de Dallas se convertirá en el primer finalista del Mundial 2026, mientras que el que caiga derrotado tendrá que conformarse el próximo sábado con el duelo por el tercer y cuarto puesto, un choque que ambas selecciones sueñan con esquivar porque significará que pelearán por la Copa del Mundo.

Qué partido de semifinales se juega hoy, martes 14 de julio, en el Mundial 2026

España – Francia

El primer partido de las semifinales del Mundial 2026 se jugará hoy, martes 14 de julio, en el Estadio de Dallas. España y Francia se ven las caras en un choque a vida o muerte, ya que el que pierda se habrá quedado a las puertas de pelar por la Copa del Mundo. Los de Luis de la Fuente han ido de menos a más en este torneo, mientras que los galos han sido algo más regulares. Sobre el verde se podrá disfrutar de un auténtico espectáculo con los mejores jugadores del mundo, tales como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise, que destacan entre una larga lista.

España – Francia. Martes 14 de julio a las 21:00 horas. Estadio de Dallas.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de semifinales del Mundial 2026

Dazn y RTVE fueron los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país la Copa del Mundo, aunque es cierto que sólo el operador privado tenía el poder de emitir íntegramente todo el campeonato. Llegados a esta ronda ambas plataformas van a poder emitir los cuatro choques que se jueguen en lo que queda de Mundial 2026.

Hoy, martes 14 de julio, sólo se jugará un partido que corresponde a las semifinales del Mundial 2026. Se trata del España – Francia del que venimos hablando, que se podrá ver en directo por televisión por Dazn y gratis y en abierto en La1. También se podrá ver en streaming y en vivo online con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV por las aplicaciones de estos dos medios.

Recordamos que en la web de OKDIARIO van a encontrar la mejor información de lo que esté sucediendo en la Copa del Mundo, ya que tenemos a un enviado especial cubriendo el evento. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Francia correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. Cuando acabe el encuentro en Dallas publicaremos la crónica y actualizaremos también cómo queda el cuadro del torneo.