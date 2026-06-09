Cómo funcionará el VAR en el Mundial 2026: los nuevos cambios en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 supondrá un nuevo paso en la evolución tecnológica del arbitraje. La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) han aprobado una serie de modificaciones y cambios que ampliarán el papel del VAR y permitirán que el sistema intervenga en situaciones que hasta ahora quedaban fuera de su ámbito de actuación de cara al Mundial 2026.

La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, servirá además como escenario para la implantación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la precisión de las decisiones arbitrales, aumentar la transparencia y reducir errores que puedan influir en el desarrollo de los partidos.

Hasta ahora, el protocolo VAR estaba limitado a cuatro grandes escenarios: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y errores de identidad. Sin embargo, el reglamento aprobado para el Mundial 2026 amplía ese margen de actuación y abre la puerta a revisiones en acciones que anteriormente no podían ser corregidas mediante tecnología.

Los nuevos casos en los que puede entrar el VAR en el Mundial 2026

Una de las principales novedades y cambios del Mundial 2026 será la ampliación de los supuestos en los que el VAR podrá intervenir. Entre los nuevos escenarios aprobados aparece la posibilidad de revisar segundas tarjetas amarillas cuando la amonestación que provoca la expulsión sea considerada claramente errónea.

También podrá actuar en determinadas situaciones relacionadas con saques de esquina mal concedidos, así como en infracciones producidas antes de una reanudación de juego, especialmente en acciones vinculadas a córners o faltas laterales.

La IFAB ha aclarado además que el VAR tendrá capacidad para detectar faltas, agarrones o acciones antirreglamentarias cometidas por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un lanzamiento de falta cuando esas acciones tengan una influencia directa en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria. Si el árbitro, tras revisar las imágenes, confirma que existió una infracción antes de la puesta en juego del balón, se aplicará la sanción correspondiente y la acción deberá repetirse.

Otro aspecto relevante seguirá siendo la corrección de errores de identidad, permitiendo rectificar rápidamente situaciones en las que el colegiado haya mostrado una tarjeta al futbolista equivocado.

Cómo actuará el VAR en los saques de esquina mal señalados

Una de las modificaciones más llamativas afecta a los córners. Hasta ahora, una decisión equivocada sobre si correspondía saque de esquina o saque de puerta quedaba prácticamente fuera del alcance del VAR y, a partir del Mundial 2026, la tecnología podrá intervenir para confirmar si un córner fue concedido correctamente. No obstante, la revisión estará limitada a aquellos casos en los que la corrección pueda realizarse antes de que el juego se reanude.

La IFAB ha precisado que esta facultad se aplicará únicamente a los saques de esquina y no a los saques de puerta. El objetivo es evitar que una decisión incorrecta en una acción potencialmente peligrosa tenga consecuencias directas en el marcador.

La tecnología de seguimiento del balón también jugará un papel importante. Gracias a sensores incorporados y recreaciones tridimensionales, será posible determinar con mayor exactitud si la pelota abandonó completamente el terreno de juego antes de una jugada decisiva o una acción de gol.

Así intervendrá el VAR en las dobles amarillas

La revisión de expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla constituye otra de las grandes novedades reglamentarias. Hasta ahora, cuando un futbolista era expulsado por acumulación de amonestaciones, el VAR no podía intervenir aunque las repeticiones demostraran que la segunda amarilla había sido mostrada de forma incorrecta.

Con el nuevo protocolo aprobado para el Mundial 2026, la sala de videoarbitraje sí podrá actuar cuando considere que esa segunda amonestación resulta claramente equivocada y provoca una expulsión injustificada. Eso sí, la medida no implica que todas las tarjetas amarillas puedan revisarse. La intervención se limitará exclusivamente a aquellas acciones que desemboquen en una expulsión por doble amonestación.

Todos los casos en los que el VAR entrará en el Mundial 2026

Con las modificaciones aprobadas, el VAR ampliará notablemente su campo de actuación durante la Copa del Mundo. Entre las situaciones en las que podrá intervenir figuran:

Goles. Penaltis. Tarjetas rojas directas. Errores de identidad. Segundas tarjetas amarillas que provoquen expulsión cuando exista un error claro. Saques de esquina concedidos incorrectamente si la corrección puede hacerse antes de la reanudación. Infracciones cometidas antes de córners o tiros libres que tengan influencia directa en un gol, penalti o sanción disciplinaria.



Junto a estas novedades, el Mundial 2026 incorporará nuevas herramientas tecnológicas de apoyo al arbitraje. Entre ellas destacan los modelos tridimensionales generados mediante inteligencia artificial, que permitirán crear representaciones digitales de los jugadores para mostrar con mayor claridad las posiciones de fuera de juego.