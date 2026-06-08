Dónde se queda la selección española durante el Mundial 2026: así es el cuartel general de España

La selección española ya tiene definida su base de operaciones para afrontar el arranque del Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente ha elegido la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), como centro neurálgico de su preparación y estancia durante la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá.

La expedición española aterrizó días atrás en territorio estadounidense para comenzar una concentración que se prolongará, al menos, durante las tres primeras semanas del torneo. Desde esta ubicación estratégica, la vigente campeona de Europa preparará sus compromisos mundialistas y gestionará los desplazamientos a las sedes de sus encuentros.

En dónde se aloja la selección española durante el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol decidió alojar a la selección española durante la fase de grupos en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, un lujoso hotel situado en el centro de Chattanooga.

Desde esta ubicación se coordinará toda la actividad diaria de la expedición española. Su ubicación ha sido considerada un elemento importante dentro de la planificación realizada por la Federación, ya que permite conexiones ágiles tanto con las instalaciones de entrenamiento como con los distintos desplazamientos previstos durante el torneo.

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España permanecerá en Chattanooga durante la primera fase del Mundial. Posteriormente, una vez comiencen las eliminatorias, la FIFA ha establecido que las selecciones abandonen sus campos base para concentrarse en las ciudades donde se disputen las siguientes rondas.

Además del alojamiento, la selección trabajará diariamente en las instalaciones de Baylor School, consideradas entre las más avanzadas de Estados Unidos para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento.

Así es el hotel donde se queda España en el Mundial 2026

El Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown será mucho más que un simple alojamiento para la selección española durante el Mundial. El complejo ha sido elegido por reunir las condiciones necesarias para una concentración de alto nivel y por ofrecer espacios adaptados a las exigencias de una competición de máxima relevancia.

Ubicado en una de las zonas más modernas de Chattanooga, el establecimiento dispone de amplias suites destinadas al descanso de jugadores y cuerpo técnico. También cuenta con espacios reservados para reuniones internas, planificación deportiva y actividades organizativas relacionadas con la participación en el campeonato.

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Entre sus instalaciones destacan el gimnasio, la piscina cubierta y diferentes áreas privadas que permitirán a la expedición trabajar con tranquilidad y mantener la privacidad durante toda la concentración.

La preparación deportiva se completará en Baylor School, un prestigioso centro educativo fundado en 1893 que dispone de uno de los complejos deportivos más completos del país. El recinto cuenta con un centro de alto rendimiento, instalaciones para múltiples disciplinas deportivas, campos de césped natural y artificial, pabellones cubiertos, salas de entrenamiento, zonas de recuperación física y espacios específicos para análisis y preparación técnica.