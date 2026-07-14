Investigado un menor de 14 años por difundir fotos porno hechas con IA de sus compañeras de instituto en Logroño

Un menor de 14 años está siendo investigado por la Guardia Civil de Logroño (La Rioja) como el presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil. El menor ha sido identificado como el responsable de la creación y difusión de imágenes falsas de contenido sexual que afectaron a nueve compañeras de clase, todas ellas menores de edad.

La investigación, desarrollada por agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo@, ha determinado que el joven conocía «personalmente» a todas las víctimas y las seguía en sus redes sociales, de las que obtuvo las fotografías de sus compañeras sin su consentimiento, accediendo al contenido público de sus perfiles.

Posteriormente, el menor investigado utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para manipularlas, desnudarlas digitalmente y sexualizarlas. Una vez generado el material pornográfico falso (deepfakes), el menor lo subió a una página web de pornografía para adultos.

Para dotar de mayor difusión al contenido, creó un perfil en dicha plataforma con la descripción «Subo chicas de mi insti hechas con IA» y organizó el material en carpetas individuales con datos personales de cada víctima.

40.000 visualizaciones

Antes de que el contenido pudiera ser eliminado, las imágenes falsas ya habían alcanzado cerca de 40.000 visualizaciones, provocando que el perjuicio a la intimidad de las nueve menores se amplificara de manera incontrolable en cuestión de horas.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Asimismo, los padres o tutores legales deberán responder de forma solidaria por los daños morales ocasionados a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.

¿Cuál es la pena por difundir ‘deepfakes’?

Las penas por crear o difundir deepfakes varían según el daño causado y el país, oscilando entre 6 meses y hasta 5 años de prisión. En casos agravados de extorsión o suplantación de identidad para fraudes financieros, las condenas pueden ser considerablemente mayores.

En este sentido, los menores de 14 años pueden ser penalmente responsables de los mismos delitos que figuran en el Código Penal aplicable a los adultos; sin embargo, su responsabilidad por estos delitos está sujeta y regulada por la Ley Básica de Responsabilidad Penal Juvenil (AJCL), y no por la Ley Procesal Penal española aplicable a los adultos.

Los menores de 14 años no son penalmente responsables de los delitos que cometan, y la ley ejerce una función de supervisión (protección). En concreto, los menores de 14 años que cometen delitos están sujetos a las disposiciones del Código Civil español y demás leyes aplicables en materia de protección de menores, así como a la Ley Básica de Protección de la Infancia (APC). Esto significa que, al cometer un delito, los menores de 14 años no pueden ser acusados. No obstante, si las autoridades competentes lo consideran necesario, se aplicarán las medidas y actuaciones previstas en la legislación de protección de menores.