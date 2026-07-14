La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga de la Sierra Norte de Sevilla con seis detenidos

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana de Alcolea del Río, en una operación conjunta que se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de otras dos por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Los investigados también están acusados de blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

La actuación, denominada operación GUIZMODO-AXATI, culminó con la práctica de tres entradas y registros en distintos inmuebles de la localidad. En ellos, los agentes localizaron más de 70.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama valorados conjuntamente en más de 100.000 euros y una plantación con 150 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento.

La investigación comenzó a finales del pasado año y fue desarrollada de forma conjunta por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lora del Río y la Unidad Operativa de Sevilla del Servicio de Vigilancia Aduanera. Las pesquisas se iniciaron tras detectarse que el domicilio del principal sospechoso funcionaba como un activo punto de distribución de drogas que abastecía diariamente a decenas de consumidores.

Según los investigadores, este punto de venta se había convertido en el más activo de la Sierra Norte y la Vega del Guadalquivir de Sevilla. Además, el principal investigado distribuía sustancias estupefacientes en otras localidades cercanas, entre ellas Villanueva del Río y Minas, Los Rosales y Carmona, ampliando así el alcance de la organización criminal.

Durante la investigación también se descubrió un método utilizado por los responsables del grupo para garantizar el cobro de la droga. Los agentes constataron que retenían documentos nacionales de identidad y tarjetas sanitarias de numerosos consumidores como aval hasta que estos abonaban las sustancias adquiridas. Parte de esa documentación ha sido intervenida y continúa siendo analizada por los investigadores.

En los registros se incautaron, además del dinero en efectivo, 20 gramos de cocaína en roca de gran pureza, 15 gramos de heroína también de gran pureza, 120 gramos de hachís, 500 dosis de metadona, medio kilogramo de marihuana ya preparada para su distribución y 500 gramos de sustancias de corte. Los agentes también localizaron diverso material utilizado para la preparación y distribución de las drogas.

Los investigadores estiman que, con la cocaína, la heroína y la sustancia de corte intervenidas, la organización podría haber elaborado alrededor de 500 dosis del conocido «rebujao», una mezcla de ambas drogas destinada a su venta al por menor. Además, durante la operación fueron intervenidos cinco teléfonos móviles y los dos vehículos de alta gama por valor de 100.000 euros utilizados por los miembros de la organización.

Los seis detenidos, junto con las otras dos personas investigadas, todas ellas vecinas de Alcolea del Río, ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. La Guardia Civil ha informado de que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales relacionadas con esta operación.