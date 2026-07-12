Las mejores apps con inteligencia artificial que puedes usar gratis en 2026

Hay decenas de apps con inteligencia artificial gratis, pero casi todas prometen lo mismo y, a la hora de la verdad, sirven para cosas distintas. La versión de balde ya no es un cebo, con estas cinco puedes redactar un informe, contrastar una noticia con fuentes, transcribir una reunión o resumir un manual de instrucciones sin pagar. La clave no es cuál es «la mejor», sino cuál conviene para cada tarea. Estas son las cinco que uso y para qué compensa cada una, con sus límites por delante.

ChatGPT, la navaja suiza

Es la más completa y la que mejor aguanta un uso variado. En un mismo rato le puedes pedir que reescriba un correo tenso en tono cordial, que te explique un concepto con una analogía o que genere una imagen para un post. El plan gratuito da acceso a los modelos avanzados de OpenAI durante un número limitado de mensajes; cuando lo agotas, sigue funcionando con una versión más ligera hasta que se reinicia el contador. Un truco, si vas a trabajar en algo largo, empieza pegando el contexto de golpe en el primer mensaje para no gastar turnos aclarando.

Google Gemini, potente si vives en Google

Su ventaja no es el chat en sí, sino que puede leer tu Gmail, tus Documentos o un vídeo de YouTube y responder con ese material delante. Pídele que resuma los correos de un remitente de la última semana o que saque las ideas clave de una clase de una hora en YouTube y ahorras un trabajo tedioso. El plan gratuito incluye la investigación en profundidad, que rastrea decenas de páginas y devuelve un informe, y un modo de voz para conversar en directo. Si ya trabajas dentro de Google, es la que menos fricción te va a dar.

Claude, para documentos y escritura fina

Cuando el trabajo es leer mucho y escribir bien, Claude marca la diferencia. Le sueltas un contrato, un pliego o un PDF denso y te lo desmenuza sin perder matices, y redacta con un tono menos artificial que la media. También sostiene conversaciones largas sin despistarse a mitad. El plan gratuito impone un límite diario de mensajes que se nota si abusas, pero llega de sobra para un par de tareas serias al día. Es muna buena elección para pulir textos o entender la letra pequeña de algo antes de firmarlo.

Perplexity, buscar sin tragarte inventos

Aquí está el punto flaco de casi toda la IA, se inventa datos con total aplomo. Perplexity lo reduce porque responde citando de dónde saca cada afirmación, con enlaces que puedes abrir y comprobar. Funciona como un buscador que además redacta la respuesta. El plan gratuito da búsquedas ilimitadas con su modelo estándar y unas pocas consultas diarias con el modo avanzado, que razona mejor las preguntas complejas. Úsalo para documentarte antes de escribir o para decidir una compra sin fiarte de la primera reseña.

Microsoft Copilot, sin instalar nada

Si usas Windows, probablemente ya lo tienes. Copilot viene integrado en el sistema y en el navegador Edge, y resuelve consultas básicas sin cuenta ni descarga. Apoyado en tecnología de OpenAI, va bien para redactar rápido, resumir una web abierta desde la barra lateral o traducir sobre la marcha. No es la más profunda de la lista, pero para tener IA a un clic es la vía más cómoda. Algunas funciones sí piden iniciar sesión con una cuenta Microsoft.

Entonces, ¿cuál instalo?

Lo rentable es repartir según la tarea, no casarse con una. ChatGPT o Copilot para el día a día, Claude cuando hay que leer y escribir en serio, Gemini si tu vida ya está en Google y Perplexity siempre que necesites datos con fuente. Todas son gratis, así que la mejor prueba es tu propio trabajo. Instala dos o tres y quédate con las que de verdad te ahorren tiempo. Desconfía, eso sí, de cualquiera que prometa hacerlo todo perfecto, siguen equivocándose, y conviene revisar lo importante.