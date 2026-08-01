Meta AI empieza a completar tareas sin que se lo pidas cada vez, y WhatsApp será su próxima parada

Hablar con Meta AI se parecía a hablar con cualquier chatbot. Preguntabas algo, respondía, y la conversación terminaba ahí hasta la siguiente pregunta. Desde el 24 de julio, Meta ha empezado a cambiar esa dinámica en mercados seleccionados. El asistente ya puede recibir un objetivo, trazar los pasos necesarios para cumplirlo y ejecutarlos por su cuenta, avisando al usuario del progreso sin que este tenga que ir pidiendo cada acción por separado. Es lo que la industria llama IA agéntica, y Meta acaba de subirse a esa carrera con más decisión que hasta ahora.

Estos son los cambios que han habido

El salto se apoya en Muse Spark 1.1, el modelo que Meta presentó el 9 de julio y que la compañía describe como capaz de planificar, razonar y completar tareas de varios pasos en distintas aplicaciones con una intervención humana mínima. Según Meta, el modelo puede coordinar varios agentes a la vez, mantener el contexto de una tarea larga y trabajar con una ventana de hasta un millón de tokens, una cifra que conviene tomar como dato de fabricante hasta que se pueda comprobar en uso real.

La compañía ha mostrado un ejemplo concreto para explicar qué significa esto en el día a día. Si un usuario le pide ayuda para reformar una cocina, Meta AI puede analizar sus preferencias, buscar opciones de productos en Marketplace, tener en cuenta un presupuesto y devolver un panel de inspiración con propuestas visuales, todo sin que haya que ir guiando el proceso paso a paso.

El asistente también puede generar un resumen cada mañana con lo urgente del calendario del usuario, o encargarse de tareas recurrentes como elaborar un plan de comidas semanal. Son ejemplos elegidos por la propia Meta para su presentación, así que sirven para entender la dirección del producto, no como garantía de que funcionen igual de bien fuera de una demo.

De la app de Meta AI a WhatsApp

Estas funciones han llegado primero a la aplicación independiente Meta AI y a meta.ai. Meta ha confirmado que WhatsApp las recibirá en las próximas semanas, aunque sin dar una fecha. El interés de que aterricen en WhatsApp es evidente, ya que es la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Convertir el chat con Meta AI dentro de ella en algo que gestiona recados reales, como reservar, comparar u organizar, cambia el papel que juega la aplicación en el móvil de mucha gente, que pasaría de ser solo un canal de conversación a un lugar desde el que delegar tareas.

Meta ya había probado el terreno con Meta Business Agent, una herramienta con la que las empresas atienden consultas, recomiendan productos o gestionan citas dentro de WhatsApp Business de forma automática. Lo nuevo es que esa misma lógica de actuar por cuenta propia llega ahora al usuario particular.

Las preguntas que quedan abiertas

Delegar tareas reales en un asistente obliga a hacerse una pregunta que Meta todavía no ha respondido del todo, y es cuánto acceso necesita esa IA a las conversaciones para poder actuar en su nombre. WhatsApp cifra sus mensajes de extremo a extremo con el protocolo Signal, pero en mayo la compañía ya introdujo el modo Incognito Chat, pensado para que ni siquiera Meta pueda ver lo que se habla con la IA dentro de esas conversaciones concretas. La Electronic Frontier Foundation evaluó esa función con un 7 sobre 10 en su comparativa de privacidad, una nota que reconoce el esfuerzo sin darlo por resuelto del todo.

El problema es que un asistente que planifica y ejecuta tareas necesita, casi por definición, más contexto sobre la vida del usuario que uno que solo responde preguntas sueltas. Cuanto más recuerda y más hace por su cuenta, más datos maneja, y Meta no ha explicado con el mismo detalle cómo se comporta esa capacidad de actuar cuando el usuario no ha activado el modo privado. Es un asunto que merece seguimiento antes de recomendar a nadie que le dé las llaves de su agenda a un asistente todavía en fase de despliegue limitado.

Por ahora, lo que hay son anuncios y demos controladas por Meta. La prueba real llegará cuando estas funciones se puedan usar realmente, algo que en WhatsApp, con miles de millones de usuarios de por medio, se notará mucho más rápido que en cualquier otra aplicación de la compañía.