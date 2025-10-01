Opera Neon, el navegador con IA agéntica llega a España

La compañía noruega Opera ha lanzado en España Opera Neon, su navegador de nueva generación con IA agéntica. Se trata de un software que no se limita a mostrar páginas web, sino que ayuda al usuario a gestionar proyectos completos, ejecutar instrucciones e incluso programar sin salir del navegador. Esta propuesta marca un salto en la forma de entender la navegación online y está pensada para quienes utilizan la inteligencia artificial de manera intensiva en su vida personal y laboral.

Las Tasks, un nuevo concepto de trabajo digital

Una de las grandes novedades de Opera Neon son las Tasks, espacios que funcionan como pequeños navegadores independientes dentro del propio navegador. Cada Task entiende el contexto y permite a la IA analizar y comparar distintas fuentes en paralelo. Esto facilita, por ejemplo, organizar una investigación, comparar productos o preparar una presentación sin perder de vista lo que realmente importa. El usuario no tiene que preocuparse por el resto de pestañas abiertas, ya que todo ocurre dentro de ese marco seguro y organizado.

Cards para simplificar procesos

El navegador también introduce las Cards, instrucciones reutilizables que agilizan tareas repetitivas. Estas Cards pueden crearse de forma personalizada o elegirse entre las disponibles en la tienda de la comunidad. Un ejemplo práctico es al comparar productos: basta con usar las Cards “pull-details” y “comparison-table” para obtener automáticamente una tabla de comparación. En reuniones, se pueden combinar Cards como “key-decisions”, “action-items” y “follow-ups” para que la IA genere un resumen ordenado y útil.

Neon Do, un asistente integrado

La función Neon Do convierte a este navegador en un verdadero asistente personal. Puede abrir y cerrar pestañas, rellenar formularios, recopilar datos o revisar información de forma automática, siempre dentro del contexto de una Task. La gran diferencia frente a otros asistentes de IA es que actúa dentro del propio navegador, en local y en tiempo real, lo que ofrece más seguridad y control al usuario. Si en algún momento se requiere confirmación, el proceso se detiene hasta recibir la aprobación.

Seguridad y control en manos del usuario

Todo lo que hace Neon Do es visible, local y reversible. El usuario puede pausar la acción, orientar el proceso o recuperar el control cuando lo desee. En lugar de depender de servicios externos que manejan contraseñas y datos sensibles, Neon mantiene las operaciones dentro del propio equipo, lo que garantiza mayor privacidad.

La evolución natural de Opera

Opera ha sido históricamente una compañía innovadora en el campo de los navegadores. Fue pionera en funciones como las pestañas múltiples, el Speed Dial o el bloqueador de anuncios integrado. Con Opera Neon, se mantiene esa filosofía de adelantarse a las necesidades del mercado, apostando ahora por un modelo que une solidez técnica con un uso avanzado de la inteligencia artificial.

Disponibilidad y modelo premium

Opera Neon se presenta como un navegador premium con suscripción, enfocado en usuarios avanzados. Desde hoy ya han comenzado a llegar las primeras invitaciones, y en los próximos días se ampliará el acceso a más personas. Quienes quieran probar esta experiencia de navegación agéntica pueden registrarse en su web para unirse a la lista de espera y asegurar su plaza.