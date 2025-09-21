¿Qué accesorios del iPhone 16 seguirán sirviendo en el iPhone 17?

La duda surge siempre en estas fechas. ¿Si cambio de iPhone me valdrán los accesorios? Aunque Apple mantiene su estilo característico, el iPhone 17 llega con cambios importantes, quizás el más severo desde que entró el diseño que se ha mantenido vigente hasta este año, y que fue con el iPhone 11 de 20219.

Fundas y protectores

Las fundas rígidas y de silicona del iPhone 16 no encajan bien en el iPhone 17 debido a las diferencias de milímetros en dimensiones. Los protectores de pantalla tampoco son compatibles en todos los casos, ya que el panel crece ligeramente y los bordes se han estilizado. Si quieres proteger tu nuevo iPhone 17, lo recomendable es optar por accesorios diseñados específicamente para él.

Cargadores y cables

Donde no hay cambios es en la alimentación. El iPhone 17 mantiene el puerto USB-C introducido en la generación anterior, lo que garantiza compatibilidad con los cargadores y cables del iPhone 16. Los cargadores GaN que ya usabas seguirán funcionando, y la carga inalámbrica MagSafe conserva su lugar como estándar de la marca. Esto significa que podrás usar bases de carga, soportes y powerbanks magnéticos sin ningún problema.

Ecosistema MagSafe

El ecosistema MagSafe es de los pocos que no sufre variaciones. Carteras magnéticas, soportes para coche o accesorios de escritorio comprados para el iPhone 16 son igual de útiles en el iPhone 17. La alineación de los imanes se mantiene estable, garantizando que todos esos complementos encajen con seguridad.

Accesorios con dudas de compatibilidad

Los protectores de cámara del iPhone 16 dejan de ser útiles, ya que el grosor de los sensores y su disposición ha cambiado. Lo mismo ocurre con fundas tipo “wallet” o con soporte trasero, que suelen depender de un corte exacto para encajar en el módulo fotográfico. Incluso algunos anillos metálicos decorativos para MagSafe podrían necesitar ajustes específicos en esta nueva generación. Pero siendo francos, este tipo de accesorios del iPhone no aportan demasiado.

Un equilibrio entre lo nuevo y lo heredado

El salto al iPhone 17 no implica tener que renovar todos los accesorios, pero sí obliga a dejar atrás fundas y protectores del iPhone 16. Los usuarios pueden estar tranquilos en lo relativo a cargadores, cables y accesorios magnéticos, que seguirán funcionando igual de bien. Pero si lo que buscabas era aprovechar tus antiguas fundas, lo cierto es que toca pasar por caja y, de paso, dar una nueva a cara a la manera de la que disfrutas de tu dispositivo. A fin de cuentas, estrenar funda es un plus a la hora de estrenar teléfono.