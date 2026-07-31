Estas son las aerolíneas que ya limitan llevar power banks en la maleta este verano

Llevar power banks en la maleta nunca ha sido tan sencillo como parece, y este verano lo es todavía menos. La normativa internacional lleva años siendo clara en un punto, ninguna batería externa puede viajar en el equipaje facturado, siempre va en cabina. Lo que ha cambiado en los últimos meses no es esa regla de fondo, sino lo que varias aerolíneas exigen una vez la batería ya está contigo a bordo.

Sí, las aerolíneas están cambiando las normas

El detonante ha sido una serie de incendios provocados por baterías de litio, con el caso del vuelo de Air Busan en enero de 2025 como el más citado por el sector. Desde entonces, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) revisó su Reglamento de Mercancías Peligrosas, y la 67ª edición, en vigor desde el 1 de enero de 2026, ya recoge explícitamente la prohibición de cargar un power bank enchufándolo a la toma eléctrica del asiento durante el vuelo.

Las aerolíneas que ya limitan los power banks en la maleta

A partir de esa base, cada compañía ha ido un paso más allá según su propio criterio, siempre según lo comunicado por ellas mismas en sus políticas de equipaje. Emirates, Etihad, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, EVA Air, Thai Airways, ANA, JAL, Qantas, British Airways, Qatar Airways, Air India, Lufthansa, SWISS e ITA Airways prohíben ya cargar la propia batería externa desde el enchufe del asiento. Singapore Airlines fue más allá desde el 15 de abril, y ahora limita a dos el número de power banks por pasajero y prohíbe usarlos para cargar el móvil durante el vuelo.

En Estados Unidos, United Airlines aplica desde el 1 de marzo una norma distinta pero igual de restrictiva, la batería no puede guardarse en el compartimento superior y tiene que quedarse siempre al alcance de la mano, en el bolsillo del asiento o bajo el asiento delantero. Iberia, Vueling y Air Europa siguen un criterio parecido, permiten hasta dos unidades de un máximo de 100 Wh cada una, prohíben usarlas durante el vuelo y exigen guardarlas en el bolsillo del asiento o bajo el asiento, nunca arriba. Ryanair, por su parte, se ciñe al estándar de la IATA y sí permite usar la batería en fase de crucero, aunque tampoco deja cargarla desde la toma del avión. Japón anunció además que prohibirá el uso de power banks en pleno vuelo a partir de abril, sumando un país más a la ola de restricciones asiáticas.

La maleta facturada nunca ha sido una opción

Conviene aclarar un matiz que se pierde con facilidad. La prohibición de meter power banks en la maleta facturada no es una novedad del verano, es la norma de siempre, la misma que aplican la FAA, la EASA y prácticamente cualquier autoridad aérea del planeta. Lo nuevo es la vigilancia añadida sobre cómo se transportan y se usan en cabina, no sobre dónde se pueden facturar. Por debajo de 100 Wh, el equivalente aproximado a entre 20.000 y 27.000 mAh según el voltaje de las celdas, se puede volar sin trámite adicional. Entre 100 y 160 Wh hace falta autorización previa de la aerolínea, y por encima de esa cifra la batería directamente no embarca.

A esa lista de restricciones en cabina hay que sumar lo que ocurre dentro de China, donde desde el 28 de junio de 2025 las autoridades exigen el sello CCC en las baterías externas que viajan en vuelos domésticos. Lo comprobé en primera persona el pasado día 7, cuando me retiraron una batería UGREEN de 165 W fabricada literalmente a media hora del aeropuerto en el que intentaba embarcar, precisamente por no llevar ese sello.

Antes de meter la power bank en la maleta de mano este verano, merece la pena revisar la política concreta de la aerolínea con la que se vuela, porque el margen entre lo que permite una compañía y lo que prohíbe otra ya es lo bastante amplio como para quedarse en tierra por un detalle que parecía menor.