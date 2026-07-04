Cómo funciona el karaoke de Apple Music y qué necesitas para usarlo en casa

El karaoke de Apple Music no es una aplicación aparte ni un extra de pago, ya que viene dentro de la propia app de música y se llama Apple Music Sing. Apple lo estrenó en diciembre de 2022 y su función es sencilla de explicar. Atenúa la voz del cantante original para dejar el instrumental en primer plano, mientras la letra avanza en pantalla al ritmo exacto de la canción. La idea es que puedas cantar encima sin recurrir a vídeos de YouTube ni a programas de terceros.

Lo interesante es el nivel de control que ofrece. En lugar de silenciar la voz de golpe, aparece un regulador que mueves con el dedo para dejar más o menos pista vocal. Así puedes apoyarte en el intérprete cuando dudas con una estrofa y quitarle protagonismo en el estribillo para lucirte tú. La letra tampoco es un simple bloque de texto, se ilumina palabra por palabra y diferencia los coros, algo que se agradece en canciones con voces superpuestas.

Qué necesitas para usar el karaoke de Apple Music

El primer requisito es tener una suscripción activa a Apple Music. Sin ella no hay letras sincronizadas ni control de voz.

En cuanto a dispositivos, la función no está en todos. En iPhone necesitas un iPhone 11 o posterior, o el iPhone SE de tercera generación. En iPad solo funciona en los modelos con chip de la serie M. En el salón está disponible en el Apple TV 4K, donde la experiencia se acerca más a un karaoke real porque la letra se ve directamente en el televisor. Conviene tener claro un detalle, la app de música del Mac no incluye esta función, así que desde el ordenador no podrás cantar.

Cómo activar el karaoke paso a paso

El proceso es directo. Reproduce una canción compatible, algo habitual en la mayoría del catálogo aunque no en todos los temas. Abre la vista de la letra pulsando el icono del bocadillo con comillas en la parte inferior.

Cuando aparezca la letra sincronizada, verás junto a ella el icono del micrófono con destellos. Púlsalo y desliza el control hasta encontrar el punto de voz que te guste.

Convierte tu iPhone en un micrófono para el Apple TV

La novedad más llamativa llegó con tvOS 26. En un Apple TV 4K puedes conectar el iPhone por Wi-Fi y usarlo como micrófono para cantar, e incluso sumar varios teléfonos para hacerlo en grupo. La persona que presta el móvil no necesita suscripción a Apple Music, solo un iPhone 11 o posterior (o un iPhone SE de segunda generación en adelante) con iOS 26. Eso sí, esta modalidad exige reproducir el sonido por los altavoces del televisor o por un equipo con cable, no funciona con altavoces inalámbricos como el HomePod.

Merece la pena ser realista con lo que ofrece. Apple Music Sing reduce la voz, pero no la borra con la precisión de un separador de pistas profesional, así que en algunas canciones se seguirá notando un rastro del intérprete. Para pasar un buen rato en casa cumple de sobra, y su mayor ventaja es que ya lo tienes instalado sin saberlo.