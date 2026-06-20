El OPPO Watch X3 encuentra el equilibrio entre smartwatch y reloj deportivo

El OPPO Watch X3 llega al segmento premium con una combinación que no abunda, materiales de alta gama, el ecosistema de Wear OS completo y una batería que aguanta varios días sin pasar por el cargador. Tras llevarlo en la muñeca como reloj de diario y para registrar actividad física, lo que más me ha convencido es precisamente ese equilibrio entre funciones inteligentes, seguimiento de la salud y autonomía real.

Así es el OPPO Watch X3

El reloj usa una arquitectura de doble chip formada por un Qualcomm Snapdragon W5 y un coprocesador BES2800BP. El primero se encarga de las tareas más exigentes de Wear OS y el segundo asume los procesos de bajo consumo. Es esta mezcla la que permite mantener una experiencia de smartwatch completa sin que la batería se evapore en un día.

Un diseño premium que tiene presencia en la muñeca, y se nota

El cambio al titanio es uno de los rasgos que mejor define al Watch X3. Tanto la caja como el bisel están fabricados en aleación TC4 y la pantalla queda protegida por cristal de zafiro. El resultado en la mano es el de un reloj de gama alta, no el de una pulsera deportiva a la que le han puesto una pantalla más grande.

Sus 43 gramos pueden despistarte, pero esa cifra no incluye la correa. Con ella puesta, el conjunto pesa 70 gramos. Y sus 47,4 milímetros de diámetro son exactamente lo que parecen, un reloj grande. No resulta excesivamente pesado para lo que es, pero tampoco pasa desapercibido. Para quien prefiere relojes amplios y pantallas fáciles de consultar, es una opción lógica. Para una muñeca pequeña, no tanto.

El cristal de zafiro ayuda frente a los arañazos del día a día, aunque el propio fabricante recomienda evitar impactos intensos, arena y superficies especialmente duras. Es resistente, no indestructible.

Una pantalla excelente, con un asterisco en los 3.000 nits

La pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas es uno de los mejores argumentos del reloj. Su resolución de 466 × 466 píxeles y 310 ppp muestra textos, mapas, gráficos de salud y notificaciones con mucha claridad.

Cuenta con un brillo máximo de 3.000 nits, pero esa cifra merece una aclaración. El brillo habitual es de 600 nits, puede subir a 1.500 nits cuando el reloj detecta luz exterior intensa y los 3.000 nits quedan reservados para determinados modos deportivos desarrollados por OPPO bajo condiciones de mucha luz. No es el brillo de toda la interfaz en todo momento.

Con esa matización hecha, la pantalla funciona muy bien al aire libre. El tamaño facilita la lectura rápida y la corona lateral permite navegar por la interfaz sin taparla con el dedo. Una pulsación abre el menú, dos recuperan la aplicación reciente y una pulsación larga activa Gemini.

Wear OS 6: aquí está la diferencia real

El OPPO Watch X3 no se limita a contar pasos y mostrar notificaciones. Wear OS 6 permite instalar aplicaciones desde Google Play, usar Google Maps, pagar con Google Wallet, consultar el calendario y responder mensajes desde la muñeca. Eso ya marca una diferencia clara frente a los smartwatches que funcionan con sistemas propietarios más cerrados.

La integración con Gemini amplía las posibilidades mediante comandos de voz: redactar mensajes, hacer consultas o iniciar determinadas acciones sin sacar el teléfono. Su funcionamiento depende de la configuración, los servicios de Google y la disponibilidad regional, así que no esperes milagros en todos los escenarios.

El rendimiento se apoya en 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, una cantidad generosa para un reloj. Las llamadas se realizan por Bluetooth. La ficha española no incluye LTE ni eSIM, lo que significa que sin el teléfono cerca no podrás hacer llamadas convencionales.

Y sí, solo funciona con Android. Se requiere Android 9 o superior con los servicios de Google activos. Nada de iPhones, nada de Android Go. Algunas funciones extra, como el control remoto de la cámara, están además reservadas para teléfonos OPPO con ColorOS reciente.

Más de 100 modos deportivos, con honestidad sobre lo que he podido probar

El reloj incluye más de 100 modos deportivos: correr, caminar, ciclismo, natación, tenis, bádminton, esquí, escalada, remo, elíptica, salto de comba y muchos más. Seis actividades pueden reconocerse de forma automática.

El modo de carrera es uno de los más completos del mercado a este precio: cadencia, longitud de zancada, tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical, potencia… indicadores que interesan a quien corre en serio. El posicionamiento se basa en GNSS de doble banda L1 y L5 compatible con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS. La doble frecuencia es técnicamente favorable para mantener el trazado en zonas con edificios o árboles, aunque no garantiza precisión perfecta en cualquier condición.

Aquí debo ser honesto tengo una lesión permanente de rodilla que me impide correr. He evaluado el seguimiento deportivo caminando, lo que me permite valorar el GPS, la frecuencia cardíaca, la cadencia, los recorridos y el uso de OHealth, pero no puedo emitir una valoración práctica de las métricas biomecánicas de carrera. Tampoco he comparado el GPS frente a un dispositivo de referencia. Las funciones de running forman parte real del producto, pero en esta review las describo por sus prestaciones, no por haberlas probado corriendo.

El modo caminar registra distancia, pasos y cadencia. Yo prefiero iniciar el entrenamiento manualmente para no perder los primeros minutos mientras el reconocimiento automático decide si estás caminando o simplemente moviéndote por casa.

Seguimiento de salud completo, con los límites bien claros

El sistema Tri-Sense combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca de ocho canales con otro de oxígeno en sangre de 16 canales. El reloj también incorpora sensor de temperatura en la muñeca y registra las fases del sueño, frecuencia respiratoria y niveles de SpO₂ durante el descanso.

El resumen de bienestar requiere colocar el dedo sobre el electrodo lateral durante 60 segundos y agrupa varios indicadores. No es lo mismo que el ECG, que se completa en unos 30 segundos. Conviene no mezclarlos ni esperar del chequeo rápido lo que solo puede ofrecer un electrocardiograma.

También hay seguimiento de variabilidad de frecuencia cardíaca, evaluación del estrés y detección de caídas. Si detecta una caída grave y permaneces inmóvil, puede activar el SOS, siempre que esté configurado y haya conectividad.

Todo esto sirve para identificar tendencias y conocer mejor tus hábitos, pero no sustituye una valoración médica. OPPO lo especifica con claridad: el Watch X3 no es un producto sanitario. Y la ficha oficial española no incluye medición no invasiva de glucosa, así que no lo considero una función del modelo que se vende aquí, aunque aparezca en informaciones sobre otras versiones o mercados.

La autonomía, su argumento más sólido

La batería tiene una capacidad de 646 mAh. OPPO anuncia hasta cinco días en modo inteligente, tres días con uso intensivo y hasta 16 días en modo ahorro.

Estas tres cifras no son equivalentes y conviene entender qué significa cada una. Los cinco días se obtienen con una esfera de OPPO, sin pantalla siempre encendida y con uso limitado de aplicaciones, llamadas, música y GPS. Los tres días activan la pantalla permanente, más notificaciones y más uso de aplicaciones.

Es ese segundo escenario el que me parece más útil como referencia para el día a día, quien use mapas, reciba muchas notificaciones y registre entrenamientos con regularidad probablemente se mueva en ese rango.

Los 16 días del modo ahorro conservan las funciones esenciales pero no ofrecen la experiencia completa de Wear OS. Es una opción útil para viajes o cuando no tienes cargador cerca, pero no debe confundirse con los cinco días del uso normal.

La carga rápida ayuda mucho. Diez minutos proporcionan energía para un día de uso y una carga completa necesita aproximadamente 75 minutos. Eso permite recargar durante la ducha o una pausa sin interrumpir el seguimiento nocturno.

Resistente, no indestructible

El Watch X3 tiene certificaciones IP68 e IP69, resistencia de 5 ATM y ha pasado pruebas basadas en la norma MIL-STD-810H. Aguanta polvo, lluvia e inmersiones. Pero superar esas pruebas no lo convierte en apto para cualquier entorno extremo. OPPO advierte que los resultados pueden variar y que las certificaciones no eliminan el riesgo de daños por impactos, agua a presión o un uso inadecuado. Es un reloj resistente para el uso cotidiano y las actividades al aire libre. Punto.

¿A quién le viene bien el OPPO Watch X3?

Para un usuario de Android que quiera un reloj completo y no solo un monitor de actividad. Google Maps, Wallet, Play Store, llamadas Bluetooth, almacenamiento generoso y seguimiento avanzado de salud justifican una parte importante de esos 379 euros.

También encaja con quienes valoran los materiales premium y quieren reducir la frecuencia de carga. El titanio, el cristal de zafiro y varios días de autonomía lo separan claramente de opciones más básicas.

No lo elegiría para usarlo con un iPhone, para hacer llamadas sin depender del móvil ni si buscas un reloj pequeño. Y es mucho dinero si solo necesitas contar pasos, registrar algún paseo y consultar la hora. Para eso hay opciones mucho más baratas.

Valoración sobre el OPPO Watch X3

El OPPO Watch X3 es una propuesta bien equilibrada dentro de la gama alta de relojes con Wear OS. Sus puntos fuertes están claros: autonomía, pantalla, materiales, integración con los servicios de Google y un seguimiento de salud amplio para el uso diario.

El sistema de doble chip evita que tengas que cargarlo cada noche. La pantalla se consulta con facilidad. Wear OS amplía enormemente lo que puede hacer un reloj. Y el GPS de doble banda aporta una base técnica adecuada para quien registre actividades al aire libre con regularidad.

Los inconvenientes también son evidentes. Es grande, no funciona con iPhone, no tiene conectividad móvil propia y algunas funciones requieren un teléfono OPPO reciente. Parte de sus prestaciones deportivas más avanzadas están orientadas al running, un apartado que no he podido probar directamente.

Mi balance es favorable. No es un reloj especializado en una única cosa, sino un smartwatch premium para quien quiere autonomía, salud, deporte y aplicaciones en el mismo dispositivo. Su condición principal es sentirse cómodo con una caja de 47,4 milímetros y asumir que, pese al precio, las llamadas convencionales siguen dependiendo del teléfono.