El HONOR Robot Phone muestra en Shanghái su apuesta más seria por el vídeo cinematográfico móvil

El HONOR Robot Phone ha tenido su primera gran prueba pública en el terreno de la imagen profesional. La compañía ha presentado en el 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái el primer vídeo cinematográfico capturado con este dispositivo, un movimiento con el que la marca quiere reforzar su papel en la fotografía y el vídeo móvil de nueva generación. HONOR participa en esta edición del festival como socio oficial de fotografía y vídeo móvil, una posición que le ha servido para mostrar las posibilidades de su nuevo concepto de teléfono con cámara estabilizada mediante gimbal integrado. Un móvil que quiere ir más allá de la cámara tradicional

El principal elemento diferencial del HONOR Robot Phone es su sistema de gimbal integrado. Según la compañía, este mecanismo permite obtener movimientos de cámara de mano más fluidos sin depender tanto de la estabilización electrónica de imagen. Esto tiene una consecuencia importante: al reducir el uso de estabilización digital, se evita en mayor medida el recorte de imagen y la posible pérdida de calidad que suele producirse cuando el software corrige el movimiento de forma agresiva. En la práctica, HONOR busca que el teléfono pueda grabar escenas con mayor estabilidad sin sacrificar encuadre ni detalle. El dispositivo incorpora un gimbal de aleación de titanio que la marca define como el más pequeño del sector. Este módulo puede elevarse de forma dinámica, separándose del diseño fijo que domina en la mayoría de cámaras móviles actuales. La idea es que la cámara tenga más libertad de movimiento y pueda seguir sujetos o realizar tomas estables con mayor naturalidad. Inteligencia artificial para seguir objetos y facilitar la grabación

El sistema físico del gimbal se combina con algoritmos de inteligencia artificial. HONOR apunta a funciones como el seguimiento inteligente de objetos y la ejecución de movimientos estables durante la grabación, dos elementos especialmente útiles para creadores de contenido, entrevistas, retratos en movimiento o piezas pensadas para redes sociales. Se trata de simplificar el proceso de grabación. En lugar de depender de accesorios externos, soportes o estabilizadores adicionales, el HONOR Robot Phone aspira a integrar parte de esas funciones directamente en el propio teléfono. Este enfoque encaja con una tendencia clara en el sector: convertir el móvil en una herramienta de producción cada vez más completa. Para muchos usuarios, especialmente creadores independientes o perfiles que trabajan con vídeo en redes, la reducción de equipo puede ser tan importante como la propia calidad final. La alianza con ARRI, una pista de hacia dónde apunta HONOR

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el HONOR Robot Phone será el primer producto en incorporar resultados de la asociación tecnológica estratégica entre HONOR y ARRI, compañía alemana de referencia en cámaras profesionales para cine. Esta colaboración sitúa el proyecto en un terreno más ambicioso que el de una simple mejora de cámara. HONOR quiere vincular su dispositivo con estándares propios de la narración cinematográfica, algo que puede tener impacto tanto en el procesado de imagen como en la reproducción del color, el movimiento o la estética final de los vídeos. La compañía destaca la reproducción de gradaciones tonales, las transiciones de color y una apariencia cercana a la fotografía analógica. Habrá que esperar a pruebas reales y a conocer más detalles técnicos del dispositivo para valorar hasta dónde llega esa promesa, pero la intención comercial y tecnológica queda clara. Del cine profesional al creador de contenido