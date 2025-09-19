Apple Music se reinventa con nuevas funciones para cantar, compartir y disfrutar la música

Apple Music se ha renovado de arriba a abajo incorporando nuevas funciones. Y es que la marca de Cupertino ha extendido el diseño Liquid Glass a iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, y con ello también llega la que probablemente sea la mayor renovación de Apple Music desde su lanzamiento. El servicio de streaming musical recibe novedades que no solo mejoran la experiencia de escuchar canciones, sino también la forma de interactuar con ellas. Desde traducciones en tiempo real hasta un modo DJ con inteligencia artificial, Apple Music se prepara para ser mucho más que un reproductor de música.

Traducción y pronunciación de letras

Uno de los puntos fuertes de esta actualización es la posibilidad de entender mejor las letras. La nueva función de Traducción de Letras permite leer el significado de una canción aunque esté en otro idioma, mientras que la opción de Pronunciación facilita cantar siguiendo la fonética. Estas herramientas combinan inteligencia artificial con ajustes de lingüistas profesionales para que no se pierda el contexto cultural ni la intención del artista.

Canta en Apple Music con tu iPhone

La función Canta en Apple Music da un paso más allá: ahora el iPhone puede convertirse en micrófono y amplificar tu voz a través del televisor. Además, gracias a la Cámara de continuidad, puedes verte cantando en la pantalla, acompañado de las letras y de efectos visuales. Una forma de convertir tu salón en un karaoke improvisado sin necesidad de accesorios adicionales.

AutoMix, la inteligencia artificial al estilo DJ

La llegada de AutoMix permite disfrutar de transiciones suaves entre canciones, simulando la mezcla que haría un DJ profesional. La inteligencia artificial se encarga de ajustar tiempos y ritmos para mantener la energía de la lista de reproducción. Eso sí, la función no se aplica a álbumes completos ni a mezclas de DJ ya creadas, para respetar la intención original.

Música siempre a mano con los Pins

Con los nuevos Pins de música, los usuarios pueden fijar canciones, álbumes o artistas en la parte superior de su biblioteca. Así, el acceso a lo que más escuchas es mucho más rápido. Esta novedad se complementa con nuevos widgets para la pantalla de inicio, incluido uno de Radio en Vivo que permite conectar con emisoras con un solo toque.

Una experiencia más visual

El apartado estético también recibe mejoras. Ahora las portadas de los álbumes se animan en la pantalla de bloqueo, interactuando con los controles de reproducción Liquid Glass. Esto da una experiencia más atractiva y dinámica, reforzando la unión entre diseño y música que Apple siempre ha defendido.

Apple Music, más completo que nunca

Con estas novedades, Apple Music no solo se pone al día frente a otros servicios de streaming, sino que también refuerza su identidad con funciones únicas. Traducir letras, cantar con tu iPhone como micrófono, fijar tus álbumes favoritos o dejar que la inteligencia artificial actúe como DJ convierten la aplicación en un espacio donde descubrir y disfrutar la música resulta más personal y entretenido que nunca.

Cómo transferir tus playlists a Apple Music

Si usabas otro servicio de música y no quieres perder tus playlists, Apple Music te permite transferir tu biblioteca de forma sencilla. Solo necesitas una suscripción activa, tu usuario y contraseña del servicio anterior y tener la opción Sincronizar biblioteca activada en todos tus dispositivos. La transferencia puede hacerse desde la app Apple Music en iPhone, iPad o Android, así como desde la web en music.apple.com. Basta con ir a los ajustes, seleccionar la opción de transferir música, elegir el servicio compatible, iniciar sesión y decidir qué canciones, álbumes o listas quieres añadir a tu biblioteca.

Durante el proceso, Apple Music buscará coincidencias en su catálogo y añadirá tu música de forma automática. Si alguna canción no se encuentra, aparecerá la opción de revisar alternativas similares y decidir si quieres guardarlas. Es importante tener en cuenta que solo se transfieren las playlists creadas por ti, no las generadas automáticamente por otros servicios. En caso de que algo falle, puedes revisar la transferencia y repetirla desde el mismo dispositivo. De esta forma, tu colección musical estará organizada y lista para seguir escuchándola en Apple Music.