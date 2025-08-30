iOS 26 trae AutoMix y Fundido a Apple Music para que la música nunca se detenga

Hasta ahora, escuchar listas en Apple Music implicaba pequeños silencios entre canciones . Con iOS 26, esto cambia radicalmente gracias a la incorporación de AutoMix, una opción que analiza cada tema y enlaza el final de uno con el inicio del siguiente como lo haría un DJ. El resultado es una reproducción continua, fluida y adaptada al ritmo de la música, perfecta para fiestas, entrenamientos o simplemente para quienes no quieren cortes entre temas.

Cómo activar esta función de Apple Music

El proceso para activar estas transiciones es muy sencillo y está disponible en la beta de iOS 26. Queda prácticamente un mes para que esta versión del nuevo sistema operativo para iPhone esté disponible para todos los usuarios, pero si deseas instalarla, aquí te cuento cómo hacerlo.

Abre Ajustes, reconocible por el icono de la rueda dentada. Ahora, entra en el apartado de Apps, y una vez ahí, busca Música.

Busca el nuevo apartado Transiciones entre canciones.

Selecciona entre AutoMix, que mezcla las canciones de manera automática, o Fundido, que te permite ajustar manualmente entre 1 y 12 segundos de transición.

Una vez configurado, cualquier lista de Apple Music sonará sin silencios, con transiciones suaves que se adaptan al estilo de cada canción.

AutoMix frente a Fundido

La gran diferencia entre estas dos opciones está en el control. Fundido es la versión clásica: el usuario decide la duración de la superposición, ideal para quienes prefieren una transición más previsible. AutoMix, en cambio, utiliza inteligencia artificial para analizar el tempo, la clave y la estructura de cada pista, ajustando la entrada de la siguiente canción en el momento exacto para que encaje de manera natural.

El resultado es que la música fluye como si alguien estuviera pinchando en directo solo para ti. No hay que configurar nada, simplemente dejar que el sistema se encargue de enlazar los temas con una naturalidad sorprendente.

Un añadido muy esperado

Aunque pueda parecer un detalle menor, esta función cambia por completo la forma de disfrutar de listas de reproducción en el iPhone. Ya no hay cortes bruscos, ni silencios incómodos, la música se mantiene viva, como en una sesión continua. Es una de esas novedades que muchos usuarios llevaban tiempo reclamando y que, por fin, llegará con iOS 26. Como usuario de Apple Music, es una manera de que las canciones no paren, aunque en un principio cueste algo de trabajo acostumbrarse según. que temas se vayan a a enlazar.