Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar: los trucos para identificarla al instante

Las llamadas comerciales no deseadas y los intentos de estafa telefónica son cada vez más frecuentes, lo que hace que muchas personas duden antes de responder a un número desconocido. Aunque no siempre es posible identificarlas con total certeza, existen varias señales y herramientas que permiten saber si una llamada podría ser spam antes de contestar, evitando así interrupciones innecesarias y posibles fraudes.

En los móviles Android actuales, el sistema consulta bases públicas y tecnologías de Google para cotejar números desconocidos. Si detecta antecedentes, suele mostrar etiquetas como «Posible spam» o «Spam». La advertencia no revela datos privados del usuario, sino que simplemente ayuda a decidir si contestar o no.

Para poder activar la defensa, hay que entrar en la parte de Configuración, llegar a la sección ‘Identificador de llamada y spam’ y encender ‘Ver ID de emisor y spam’. En muchos casos, existe un filtro en los teléfonos móviles que permite bloquear automáticamente las llamadas marcadas como spam (luego se puede ver en el historial de llamadas).

Historial

Si aparece la etiqueta, el mejor consejo es no atender. Con pulsar de manera prolongada sobre el registro en el historial, se puede bloquear el número y marcarlo como spam, lo que alimenta la base pública y protege a otros usuarios. Existen otras funciones, como anunciar en voz alta el nombre o el número, algo muy práctico cuando se usan auriculares o las manos están ocupadas. Hay unas cuantas recomendaciones que van de la mano con estas herramientas.

No se brinda información bancaria ni contraseñas de teléfono, aunque la llamada parezca de un banco. Mantener el teléfono actualizado mejora su detección y reduce la posibilidad de ser una víctima. Combinar las defensas automáticas con unos hábitos cautelosos también baja de manera drástica las llamadas spam diariamente. Así el sistema aprende qué llamadas entran y cuáles no, y la comunidad gana un escudo ante nuevos intentos de estafa telefónica.