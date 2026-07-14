Un rumano patea a una médica, escupe a una enfermera y agrede al personal del 061 en un centro de salud de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha confirmado que este viernes por la noche un paciente propinó una patada a una médica y escupió a una enfermera, además de agredir al personal del SAMU 061.

Según ha explicado, el presunto autor es un hombre de origen rumano que pasó a disposición de la policía y fue detenido. La actuación del personal de seguridad del Centro de Salud de Sant Antoni resultó fundamental para contenerle. La doctora agredida pondrá denuncia.

El Área de Salud ha condenado con absoluta firmeza las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su labor y ha puesto a disposición de los agredidos todo el sistema de respuesta ante agresiones, además de ofrecer todo el apoyo que sea necesario.

Aunque agredir a un sanitario está tipificado en el Código Penal como un delito, muchos trabajadores sanitarios se muestran reticentes a denunciar por temor a tener que seguir atendiendo al agresor o por la normalización de insultos, amenazas y menosprecios en su entorno laboral.

Hay que apuntar que este mes de julio y agosto los centros de salud de Vila y Sant Antoni cuentan con personal de seguridad las 24 horas​. Además de adelantar los refuerzos, estos se alargarán hasta octubre, algo que pasó por primera vez el año pasado y que se ha mantenido esta temporada.

El Hospital y Centro de Salud de Formentera disponen de servicio de seguridad las 24 horas, todos los días de la semana.

Como en su momento ya avanzó el director de gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Javier Marí, «adelantamos la cobertura de seguridad para poder dar respuesta a las necesidades de la atención primaria». Los refuerzos de seguridad se suman a otras medidas existentes, como los botones de pánico de los centros de atención primaria que están conectados con los servicios de seguridad y con los cuerpos de seguridad del Estado».