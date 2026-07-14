A partir de hoy va a haber colas en Lidl por el ventilador silencioso, de 50 W de potencia y que no ocupa espacio que te va a salvar del calor

Con el calor que está haciendo este verano, encontrar soluciones prácticas para refrescar la casa sin disparar el consumo eléctrico se convierte casi en una necesidad. No todo el mundo quiere depender del aire acondicionado, ya sea por el gasto o por la incomodidad que a veces genera. En ese contexto, los ventiladores de torre han ido ganando terreno en los últimos años, sobre todo por su diseño más compacto y por la forma en la que reparten el aire y entre los mejores, el ventilador de Lidl que ya forma colas y que seguro que también querrás tener.

Esta semana, Lidl ha puesto a la venta un ventilador de torre bastante básico, pero con más funciones de las que cabría esperar por su precio. Es de la marca Tronic, cuesta 29,99 euros y está disponible en blanco o negro. Con una altura de unos 79 centímetros y un diseño estrecho, se puede colocar sin problema en un dormitorio, en el salón o incluso en una esquina donde un ventilador tradicional acabaría estorbando. Ese formato vertical es, de hecho, una de las cosas que más se valora en este tipo de aparatos y lo mejor, es que es silencioso algo que suma puntos si por ejemplo queremos poner el ventilador por las noches, mientras dormimos.

Colas en Lidl por el ventilador silencioso que no ocupa espacio

Una de las ventajas claras de los ventiladores de torre es el poco espacio que generalmemte ocupan, dado que no tienen aspas visibles ni una base grande, así que pasan más desapercibidos. Pero en este caso, el diseño es bastante simple, sin adornos ni elementos innecesarios, lo que también ayuda a que encaje en casi cualquier habitación sin llamar demasiado la atención.

Funciona además con una potencia de 50 W, suficiente para mover aire en estancias pequeñas o medianas sin que el consumo se dispare. No es un ventilador pensado para enfriar grandes espacios, pero para un dormitorio o un salón normal cumple sin problema. Tiene tres niveles de velocidad, bajo, medio y alto, que se ajustan según el momento del día o lo que necesites en ese instante.

Además, incluye tres modos distintos. El modo normal es el clásico, sin cambios. El modo natural introduce pequeñas variaciones en la intensidad, algo que se nota sobre todo cuando no quieres una corriente constante. Y el modo de suspensión está pensado para la noche, cuando lo último que apetece es tener un chorro de aire fuerte mientras se intenta dormir.

Control sencillo y sin complicaciones

Uno de esos detalles que se agradecen en verano es no tener que levantarse cada vez que quieres cambiar la velocidad y todo gracias al mando a distancia, que viene incluido y permite controlar el ventilador desde la cama o el sofá sin mayor esfuerzo. También se puede usar directamente desde el propio aparato, con un panel táctil bastante intuitivo que además tiene pantalla LED para ver qué tipo de función o velocidad tienes y la temperatura. En cuanto al temporizador llega hasta 12 horas, lo que viene bien si lo quieres dejar encendido por la noche sin preocuparte de apagarlo. Son funciones bastante básicas, pero al final son las que más se utilizan en el día a día.

Pensado para usarlo por la noche

Uno de los puntos clave en este tipo de ventiladores es el ruido. Nadie quiere un aparato haciendo demasiado sonido cuando intenta dormir. En este modelo, el modo de suspensión está pensado justo para eso. Empieza con una ventilación algo más intensa y, poco a poco, va reduciendo la velocidad hasta quedarse en un nivel suave. No es un cambio brusco, sino progresivo, algo que se agradece porque no interrumpe el descanso. De hecho, es el tipo de función que, una vez la usas, cuesta prescindir de ella.

Además, al no tener aspas abiertas, el sonido suele ser más uniforme. No es que sea completamente silencioso, pero sí menos molesto que otros ventiladores más tradicionales, donde el ruido puede resultar más irregular.

Otro aspecto importante es cómo reparte el aire ya que el ventilador incluye oscilación de hasta 80 grados, lo que permite que el flujo no se quede en un solo punto. Es algo que se nota cuando hay varias personas en la habitación o simplemente cuando quieres que el aire llegue a más zonas.

En conjunto, por 29,99 euros tienes un ventilador de torre que ofrece lo necesario: varias velocidades, distintos modos, mando a distancia, temporizador y un formato que no molesta. Además, el montaje es sencillo y no requiere herramientas, algo que también se agradece cuando no quieres perder tiempo en instrucciones. Es el tipo de aparato que se compra, se coloca y se empieza a usar sin darle muchas vueltas. Para quien busque algo básico, que refresque sin complicaciones y que no ocupe demasiado espacio, es una opción bastante razonable. No va a sustituir a un aire acondicionado, pero para muchos casos es más que suficiente para hacer llevaderos los días de más calor.