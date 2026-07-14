María Jesús Ruiz, contra las cuerdas: el presunto amante de su marido tiene «pruebas de todo»

María Jesús Ruiz, a pesar de haberse convertido en uno de los rostros habituales de realities en Telecinco, decidió alejarse de la televisión por un tiempo para dedicarse de lleno a su vida personal y a su tienda de moda. Aunque colaboraba de vez en cuando en De Viernes como comentarista de realities, lo cierto es que había dejado de ser un rostro habitual en la pequeña pantalla. Todo eso cambió recientemente, cuando se dio a conocer la presunta infidelidad de Curro, marido de la ex Miss España. El pasado viernes, en el programa De lunes a viernes, se dieron a conocer algunos mensajes que demostrarían que Curro supuestamente fue infiel a la colaboradora con otro hombre. Pero no todo queda ahí, puesto que en Fiesta se pudo escuchar un audio de este misterioso hombre, en el que se defiende después de que el marido de María Jesús Ruiz negase todo.

Y es que, a pesar de las supuestas conversaciones subidas de tono entre Curro y este hombre, a las que la que fuese ganadora de GH DÚO reaccionó en directo, ella no dudó en confiar plenamente en su marido. Es más, no tuvo reparos a la hora de tachar al presunto amante de ser «un oportunista», alegando que las pruebas aportadas estaban hechas con inteligencia artificial. Pero no todo queda ahí, puesto que Curro no tuvo reparos a la hora de participar en directo en el programa para desmentir esta información y, sobre todo, tranquilizar a su mujer. Como era de esperar, el supuesto amante del marido de María Jesús Ruiz no ha dudado un solo segundo en romper su silencio para defenderse: «Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo», comenzó diciendo en el programa que presenta Emma García cada fin de semana.

Por si fuera poco, añadió: «Estoy viendo que estoy quedando como un mentiroso, que nadie me cree porque soy una persona anónima». Acto seguido, fue mucho más allá: «Puedo entender que ellos se puedan defender en televisión diciendo que es mentira y que es manipulable, pero si fuera inteligencia artificial, no puedo asociar ese número al usuario que usa él en Telegram».

Ante las acusaciones de oportunismo, el supuesto amante de Curro quiso responder: «Hay cosas que no entiendo. Si tú realmente quieres a una persona, demuéstralo. Demuéstralo con tus hechos. Me están acusando de que me he sacado las pruebas por ser un oportunista. Me dijeron que todo lo que mostré era mentira. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay pruebas de todo. Entonces, como hay pruebas de por medio, nadie puede decirme lo contrario».

Pero no todo queda ahí, puesto que Emma García ya avanzó que este misterioso hombre estaba dispuesto a dar la cara para contar su verdad y mostrar las pruebas que fuesen necesarias. Y todo para demostrar que, en efecto, tuvo un presunto romance con el marido de María Jesús Ruiz. ¡Es un hecho que está dispuesto a ir con su verdad hasta las últimas consecuencias, sin importar en absoluto lo demás!