La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 31 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 877 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ciro continúa insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel no da su brazo a torcer. El heredero del marquesado y Julieta se alían contra él, mientras que Carlo comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita. Es más, se inventa que un familiar suyo lo hará.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, con la complicidad de Cristóbal, las cocineras continúan colándole la verdura a Julio, pero él termina descubriéndolo. Leocadia y Curro comparten su desesperación: él acusa a Lorenzo, pero el Capitán de la Mata lo niega. Máximo trata de convencer a Leocadia de que su preocupación por Ángela es genuina, mientras que las desavenencias entre Ciro y Manuel se agravan. Cuando Julia trata de intervenir, Ciro la manda callar. Cristóbal trata de convencer a María de aprovechar el bautizo para casarse con Carlo, mientras que Petra confiesa a Martina que vio su beso con Adriano. Visiblemente furioso, Ciro abronca a Julieta por haberse entrometido.

¿Qué sucede en el capítulo 878 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 3 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver cómo Ciro asegura a Julieta que jamás le pondrá la mano encima. Ella le recuerda que el maltrato no siempre es físico. Petra tranquiliza a Martina, prometiéndole discreción sobre lo que vio.

En cuanto a Cristóbal, alerta a las cocineras de que Julio está muy atento a todo lo relacionado con la verdura, por lo que hay que tener especial cuidado. Tomasa arremete contra Teresa y Petra la defiende, para sorpresa de la doncella del duque. Ángela continúa sin aparecer y Cristóbal apunta a Máximo como posible implicado en la desaparición de la joven. Leocadia lo descarta.

Carlo da un toque de atención a María Fernández por rechazar la propuesta de Cristóbal de casarse y trata de acercarse a ella, pero la doncella lo esquiva. Julio vuelve a reclamarle a Cristóbal por la verdura y exige estar presente cuando el mayordomo hable con las cocineras. ¿Cederá a la petición? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.