Luto en Telecinco por la muerte de Carlos Zapata: «Se ha ido antes de tiempo»

No es ningún secreto que el programa De lunes a viernes, desde su estreno hace unas semanas en Telecinco, no ha dejado indiferente a nadie. Este nuevo programa, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, ha sido protagonista de diversas exclusivas que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en muchos aspectos. Aunque han sido portadores de buenas noticias, también lo están siendo de malas. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida el pasado lunes 13 de julio, en la que confirmaron la muerte de Carlos Zapata, uno de sus compañeros más queridos. Tal y como lo anunció el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, han tenido que decir adiós al trabajador de la cadena de Fuencarral. Por lo tanto, como no podía ser de otra forma, no dudaron en rendirle homenaje justo al terminar el programa.

«Le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño a su familia», comenzó diciendo la presentadora de De lunes a viernes. Todo ello mientras daba a conocer lo profundamente afectados que estaban la gran mayoría de compañeros del programa. Entre ellos se encontraban Lydia Lozano e, incluso, Terelu Campos. De hecho, la hija de María Teresa Campos no tuvo reparos a la hora de abandonar el plató, al sentirse incapaz de ver la foto de Carlos Zapata en el pantallón. En ese momento, la colaboradora de televisión no pudo contener la emoción y, sobre todo, las lágrimas. «Ay de verdad, no puedo», comenzó diciendo la madre de Alejandra Rubio. Y añadió: «Perdonadme, pero no puedo», aseguró, mientras compartieron diversas fotografías del compañero fallecido.

«De un compañero que siempre sonreía», hizo saber Santi Acosta, mientras que Lydia Lozano no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Siempre maravilloso». Fue entonces cuando Bea Archidona quiso expresar unas últimas palabras, en nombre de todos los que forman parte de este programa: «Compañero de esta casa, gran compañero, le mandamos un beso y un abrazo enorme a su familia. Nos vemos mañana».

No es ningún secreto que el adiós de Carlos Zapata ha dejado un enorme vacío en los platós de la cadena principal de Fuencarral. A pesar de todo, es más que evidente que el cariño que le tienen todos los que fueron sus compañeros hará que su recuerdo permanezca junto a ellos durante toda la vida.

Y es que los de De lunes a viernes no han sido los únicos que han dicho adiós al trabajador de Telecinco. Un ejemplo lo encontramos en Ana Terradillos, que, al finalizar la edición de La mirada crítica de este martes 14 de julio, quiso dirigirse a él: «Se ha ido antes de tiempo». Al dar paso a Patricia Pardo con el programa Vamos a ver Verano, la presentadora también se despidió de Carlos Zapata en directo. Sin duda, una profunda pérdida para los trabajadores de Telecinco. Descanse en paz.