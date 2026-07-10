Muere José Robles, el enfermo de ELA que participó en ‘Got Talent’: «Era un referente»

El mundo de la televisión está de luto. José Robles, que consiguió cautivar a los espectadores de Got Talent en 2019 con un monólogo que convenció a todos los miembros del jurado, ha fallecido por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una enfermedad que ya padecía cuando acudió al programa que se emite en Telecinco. La triste noticia ha sido confirmada por Jordi Sabaté Pons, otro enfermo de ELA que es muy activo en redes sociales para tratar de intentar concienciar y sensibilizar a la gente con el objetivo de conseguir más medios para investigar esta enfermedad y dar con un posible tratamiento. En el texto compartido en su perfil de Instagram, Jordi Sabaté Pons escribió lo siguiente: «Hoy ha muerto José Robles, uno de mis mejores amigos y mi ejemplo a seguir como enfermo de ELA».

Lejos de que todo quede ahí, no dudó en ir mucho más allá a la hora de compartir datos sobre su amigo, para que la gente supiese exactamente a quién se refería: «Muchos lo conoceréis por su participación en Got Talent España dando una enorme visibilidad a la ELA». Además, quiso aprovechar la ocasión para dedicar a su amigo unas preciosas y emotivas palabras: «Hacía 13 años que tenía ELA y era un referente para el colectivo ELA. Mari, su mujer, era su principal cuidadora y un ángel en la tierra, demostrando al mundo que el verdadero amor puede con todo». Y añadió: «Nos vemos en el cielo o en el universo, como tú decías. Os pido que recéis por su alma».

Quién era José Robles y por qué cautivó a los espectadores de ‘Got Talent’

De origen canario, participó en el exitoso concurso que se emite en Telecinco cuando tenía 47 años. Por aquel entonces, no dudó un solo segundo en subirse al escenario para compartir con toda la audiencia su filosofía de vida, que es la de disfrutar del momento sin dejar de lado el humor.

No lo hizo solo, puesto que, cuando tuvo que escuchar el veredicto del jurado, formado por Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla y Eva Isanta, su mujer María José, a quien consideraba «el gran amor de mi vida y que ahora es mis pies, mis manos y mi todo», fue quien le acompañó en el escenario. De hecho, Eva Isanta no dudó en hacer el siguiente comentario al concursante: «Tienes el talento más difícil que hay, el talento para vivir».

Y es que, además de que el humor estuvo presente en todo momento durante su participación en Got Talent, el canario también aprovechó para concienciar a los espectadores: «Sé que me voy a morir pronto. No me agobia y me hace vivir más feliz porque no me puedo permitir tener malos momentos». Acto seguido, fue mucho más allá: «No tengo tiempo para perderlo en boberías, por eso elijo ser feliz cada instante que me regala el reloj».

Sin duda, su participación en el programa presentado por Santi Rodríguez no dejó indiferente a nadie. Entre otras cuestiones, porque, a pesar de que pasaron varios años desde su paso por el Teatro Alcalá, lo cierto es que muchos no lograron olvidarle. Y todo por su forma de vivir la vida, a pesar de la enfermedad tan dura que padecía. Descanse en paz.