Muere Gabriel Relaño, periodista de Antena 3, de forma repentina

El mundo del periodismo está de luto. En las últimas horas, se ha dado a conocer la muerte de Gabriel Relaño, periodista y reportero de Antena 3, cuando todavía no había cumplido los 55 años. Lejos de que todo quede ahí, hay que tener en cuenta que la muerte se ha producido de forma repentina, tal y como dio a entender su compañera Sandra Golpe. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, su círculo más cercano se ha quedado verdaderamente impactado con la noticia. «Es muy difícil para nosotros decirle adiós de repente. Nos ha dejado nuestro compañero Gabriel Relaño y estamos rotos», aseguró la presentadora de Antena 3 Noticias, mientras daba paso a un vídeo que resumía su trayectoria de casi 30 años de trabajo y con el que todos los compañeros quisieron despedirle.

«Se va una gran persona y un periodista espectacular. Un abrazo inmenso de parte de toda esta redacción a su familia. Gabi, te queremos», continuó diciendo Sandra Golpe, visiblemente emocionada. Lejos de que todo quede ahí, se podía escuchar lo siguiente en la pieza emitida en Antena 3 Noticias: «Más que un periodista, le gustaba llamarse contador de historias. Siempre sabía mirar, empatizar, descubrir y contar esas historias. Amaba la cultura, el periodismo más social o el reportaje de investigación, porque antes que nada le apasionaba la realidad. Más lejos o más cerca, siempre sabía mirar». Todo ello sumado a una serie de imágenes de varias de las coberturas informativas que ha hecho Gabriel Relaño a lo largo de su trayectoria, como es el caso de su paso por el Polo Norte o la guerra de Irak.

«En 30 años de carrera, supo poner voz y arte a todo tipo de noticias», se podía escuchar en el vídeo que le dedicaron sus compañeros de Antena 3 Noticias, donde también pudimos verle entrevistando a numerosos artistas de gran éxito a nivel mundial, como es el caso de David Bisbal, Laura Pausini, Alejandro Sanz o, incluso, Miguel Ríos.

En su informativo, Vicente Vallés también quiso tener unas palabras hacia su compañero: «Siempre fue muy creativo y único a la hora de contar noticias. Ha fallecido Gabriel Relaño, periodista y compañero nuestro en Antena 3 Noticias». Y añadió: «Gabi, como le llamábamos en la redacción, nos ha dejado de forma repentina».

Acto seguido, y como no podía ser de otra forma, Vicente Vallés no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «En sus 30 años de carrera demostró su gran creatividad, tenía una voz propia y un gran amor por nuestro oficio de contar noticias (…) Desde Antena 3 queremos dar un fuerte abrazo a su familia».

¿Quién era Gabriel Relaño?

Nacido en Marmolejo (Jaén), creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. No tardó en darse cuenta de que el periodismo era su vida, por lo que puso rumbo a Madrid para cursar esta carrera. De hecho, en varias ocasiones, a su círculo más cercano llegó a reconocer que sentía que le había «tocado la lotería» por haber tenido la oportunidad de trabajar en lo que le apasionaba.

Tal y como le definieron sus compañeros en el vídeo de despedida, a Gabriel Relaño «le gustaba ir, mirar, escuchar para luego contar». Es más, constantemente les sorprendía por diversas cuestiones, especialmente por «su forma de narrar, su creatividad, su humor o su sensibilidad». Y añaden: «Era alguien con una personalidad arrolladora, culto, inquieto y muy divertido». Sin duda, una dura y triste pérdida. Descanse en paz.