Sandra Golpe destrozada tras la muerte de Gabriel Ralaño, su compañero en Antena 3: «Estamos rotos»

Sandra Golpe ha afrontado hoy martes 30 de junio una de sus experiencias más duras frente a Antena 3 Noticias. La periodista ha despedido el informativo de la cadena principal de Atresmedia informando de la muerte de un querido compañero, Gabriel Relaño.

«Es muy difícil para nosotros decirle adiós de repente. Nos ha dejado nuestro compañero Gabriel Relaño y estamos rotos. Se va una gran persona y un periodista espectacular. Un abrazo inmenso de parte de toda esta redacción a su familia”, ha comenzado diciendo la presentadora.

«Siempre fue creativo y único a la hora de contar noticias, ha fallecido Gabriel Relaño, periodista y compañero nuestro en Antena 3 Noticias», ha comenzado diciendo Vicente Vallés en el arranque del informativo. «Gabi, como le llamábamos en la redacción, nos ha dejado de forma repentina. En sus 30 años de carrera demostró su gran creatividad, tenía una voz propia y un gran amor por nuestro oficio de contar noticias», ha continuado resaltando. «Desde Antena 3 le queremos dar un fuerte abrazo a su familia».

Un vídeo ha mostrado el paso de Relaño en Antena 3. Más que un periodista, le gustaba llamarse contador de historias. Siempre sabía mirar, empatizar, descubrir y contar esas historias.Amaba la cultura, el periodismo más social o el reportaje de investigación, porque antes que nada le apasionaba la realidad», ha dicho la voz en off de la pieza que ha emitido Antena 3 Noticias.

Una carrera dedicada a la comunicación

Nacido en Marmolejo (Jaén), Relaño pasó su infancia y juventud creciendo entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Convencido de su vocación desde muy joven, decidió «cruzar Despeñaperros» rumbo a Madrid para cursar los estudios de Periodismo, iniciando una trayectoria que él mismo definiría siempre como «una auténtica lotería». Su pasión por la profesión lo consolidó rápidamente como uno de los rostros y firmas más respetados de la redacción de Antena 3.

A lo largo de su dilatada carrera, su labor como reportero lo llevó a recorrer los rincones más extremos del planeta: desde expediciones en el Polo Norte y travesías por inhóspitos desiertos, hasta la primera línea en complejas zonas de conflicto internacional y grandes coberturas de festejos populares. Destacó especialmente en el reportaje de investigación y en el periodismo social, un terreno donde demostró una destreza innata para descubrir matices invisibles para otros y dar voz a las realidades más desfavorecidas.