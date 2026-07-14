Los vídeos inéditos de la Asamblea de Sumar tras perder un tercio de afiliados: «No tenemos pasta»

Movimiento Sumar celebró el pasado sábado 11 de julio la Asamblea para reflotar el partido que ha perdido un tercio de afiliados, y los vídeos inéditos de esta reunión reflejan cómo un voluntario evidenció la crisis económica que vive el partido político diciendo tajante: «No tenemos pasta».

«Yo soy un voluntario que lleva dos años haciendo muchas labores de Sumar totalmente gratis porque creo en la causa, porque creo en el proyecto y, en los últimos meses, desde que se fue una compañera de Comunes, me he tenido que encargar de labores administrativas que, la verdad, no me apasionan nada. Cuando alguien escribe para darse de baja, lo gestiono yo, cuando alguien escribe con ciertas cosas, lo tengo que gestionar yo y lo hacía porque había que hacerlo. Hay que ayudar a los compañeros y porque no había dinero para contratar personal, ¿vale?», explica este voluntario de Sumar.

Y prosigue: «Se me ha dicho una y otra vez en plan de oye, es que estamos cortísimos de pasta, es que no podemos contratar a nadie, es que esto es un jaleo, los territorios… Creo que habéis escuchado cosas por el estilo. No tenemos pasta. Las campañas que ha habido últimamente no es que fuésemos muy sobrados tampoco de recursos. En esta asamblea, al final no sé cómo ha quedado, pero creo que las asignaciones son bastante escasas. Quiero decir que estamos en un momento económico bastante sensible».

La nueva dirección de Sumar, asumida por la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha decidido crear una fundación con la intención de que se pueda acceder a financiación pública. Todo ello mientras el partido político está sin dinero, hasta el punto de que voluntarios realizan labores administrativas sin cobrar.

El voluntario que evidenciaba esta crisis económica terminaba su intervención diciendo que no entendía «por qué no hay dinero para cosas que a mí me parecen importantes para el funcionamiento normal del partido, pero sí lo hay para una fundación».

«Está en juego la supervivencia»

Rosa Martínez, la nueva coordinadora de Sumar, también afirmó ante los miembros del partido que estaba «en juego la supervivencia de Movimiento Sumar».

Fuentes del partido explican que esta frase resume perfectamente el ambiente que se vive en la Asamblea: un clima fúnebre, sin emoción ni esperanza, con caras largas y la sensación de que el partido atraviesa un momento de muerte inminente.

Rosa Martínez y Verónica Barbero han tratado de dar un nuevo rumbo al partido, en el que hay muchas personas desencantadas por el proyecto que fundó Yolanda Díaz para dejarlo al poco tiempo. Su idea es resistir hasta las elecciones pese al malestar.

Caen los afiliados de Sumar

Según la información facilitada durante la celebración de la Asamblea, el partido político que creó Yolanda Díaz ha pasado de 2.400 miembros a 1.700 en todo el país. Es decir, se ha perdido aproximadamente un tercio de la afiliación en apenas un año.

Otro dato relevante es que más del 60% de los delegados de la Comunidad Valenciana han rechazado acudir a la Asamblea que se celebró el pasado sábado en Madrid y a la que asistió Yolanda Díaz. Entre ellos se encuentran también los dos co-coordinadores autonómicos.

Según explican los propios afectados, esta decisión responde a que la dirección estatal de Sumar lleva tres meses sin resolver una denuncia por presunto acoso contra Roberto Buitrago, integrante de la candidatura de «Unidad», encabezada por Verónica Barbero y Rosa Martínez, y persona muy cercana a la ya dimitida secretaria de Organización, Laura Moreno. Sumar ha tenido varias guerras internas con denuncias cruzadas que se retiraron o que aún no se han resuelto.