Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, nuevas coordinadoras de Sumar

La portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas coordinadoras del Movimiento Sumar con un 95,92% de los votos obtenidos por su lista Sumar para gobernar en la asamblea extraordinaria celebrada. La ponencia político-organizativa ha obtenido un 98,96% de los más de 300 delegados que han acudido a la cita, que se ha desarrollado en el espacio COEM, junto a las Cuatro Torres de Madrid.

Por otro lado, el partido ha aprobado cinco resoluciones. La primera es la creación de un Espacio Joven autónomo, basado en la participación, la independencia, la democracia interna y los cuidados colectivos. También han aprobado impulsar el espacio ecosocialista Apostamos, junto con el Partido Verde-Equo y otras organizaciones.

La asamblea también ha determinado que «aún no existe una democracia plenamente igualitaria» por el auge de los discursos «antifeministas y reaccionarios, que buscan cuestionar los derechos de las mujeres y frenar los avances sociales».

La asamblea también ha aprobado la creación de un Consejo Territorial «plurinacional y descentralizado» como órgano permanente de coordinación. Además, a través de una enmienda, ha aprobado la realización de una Conferencia Territorial trimestral

Por último, el movimiento también ha analizado la situación geopolítica internacional, especialmente centrado en el impacto de la presidencia de Donald Trump al frente de Estados Unidos y de la situación en Gaza, Irán, Ucrania, Cuba y Venezuela, entre otros países.

La elección de Martínez Barbero y Rosa Martínez culmina una parte del proceso abierto para renovar el liderazgo de Movimiento Sumar y tratar de superar la crisis interna que atravesaba la formación. Ambas concurrieron mediante una candidatura única, amplia y con vocación de integrar a las distintas sensibilidades del partido.